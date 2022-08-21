https://uz.sputniknews.ru/20220821/bokser-xoldorov-dosrochno-pobedil-sopernika-iz-meksiki--video-27331713.html

Боксер Холдоров досрочно победил соперника из Мексики – видео

Боксер Холдоров досрочно победил соперника из Мексики – видео

Узбекистанский боксер встретился с мексиканцем Мариэлем Бустаманте.

2022-08-21T16:40+0500

2022-08-21T16:40+0500

2022-08-21T16:40+0500

спорт

боксер

победа

мексика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Боксер-профессионал из Узбекистана Икболжон Холдоров одержал победу досрочно над своим соперником в Мекиске.Известно, что Холдоров встретился в поединке с мексиканцем Мариэлем Бустаманте. В начале матча преимущество удалось перехватить узбекистанскому спортсмену, в результате чего мексиканец пропустил серию мощных ударов. Рефери остановил бой в третьем раунде.Таким образом, Холдоров одержал уже четвертую победу в профессиональном боксе.Читайте также:

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видео боксер холдоров досрочно победил соперника из мексики узбекистанский боксер встретился с мексиканцем мариэлем бустаманте карьера бои счет