https://uz.sputniknews.ru/20220821/ikramov-vstretilsya-s-pobeditelyami-i-prizerami-islamskix-igr-27334370.html

Икрамов встретился с победителями и призерами Исламских игр

Икрамов встретился с победителями и призерами Исламских игр

Встреча министра и других официальных лиц со спортсменами прошла в республиканском центре подготовки к Олимпийским и Паралимпийским видам спорта.

2022-08-21T19:18+0500

2022-08-21T19:18+0500

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спорт

адхам икрамов

победители

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В субботу в республиканском центре подготовки к Олимпийским и Паралимпийским видам спорта состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров V Игр Исламской солидарности, которые прошли в турецком городе Конья. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В мероприятии приняли участие советник президента Абдужаббор Абдувохидов, министр развития спорта Адхам Икрамов, вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, ответственные лица национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также спортсмены и тренеры.В своей вступительной речи Абдувохидов поблагодарил спортсменов за проявленное мужество в бескомпромиссных соревнованиях и пожелал им дальнейших успехов. Адхам Икрамов также поздравил делегацию страны с победой.Затем в соответствии с постановлением президента Узбекистана победители V Игр Исламской солидарности получили единовременные денежные вознаграждения в размере пяти тысяч долларов, обладатели серебряных медалей - три тысячи, а бронзовые призеры - две тысячи.Атлеты, в свою очередь, выразили благодарность за внимание и заботу, которые им оказывает государство, и подчеркнули, что сделают все возможное для того, чтобы и в дальнейшем достойно представлять Узбекистан на международной арене.Напомним: сборная страны в общекомандном зачете турнира заняла второе место, уступив Турции. В копилке сборной 158 медалей, из которых 51 "золото", 42 "серебра" и 65 бронзовых медали.Читайте также:

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икрамов встретился с победителями и призерами исламских игр встреча министра и других официальных лиц со спортсменами прошла в республиканском центре подготовки к олимпийским и паралимпийским видам спорта фото постановление президента денежное вознаграждение игры исламской солидарности сколько выдадут