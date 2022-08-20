https://uz.sputniknews.ru/20220820/prezident-pozdravil-pobediteley-i-prizerov-islamskix-igr-27310029.html
Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр
Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр
Узбекистанцы заняли почетное второе место в рамках турнира.
2022-08-20T11:18+0500
2022-08-20T11:18+0500
2022-08-20T11:46+0500
спорт
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
победители
спортивные соревнования
поздравление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26584148_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9e6637232fea5d5120163f1fcd2b406d.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил победителей и призеров V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что результаты узбекистанских спортсменов стали достойным подарком к 31-й годовщине независимости Узбекистана.Напомним: сборная страны в общекомандном зачете турнира заняла второе место, уступив Турции. В копилке сборной 158 медалей, из которых 51 "золото", 42 "серебра" и 65 "бронзы".Читайте также:Как в Ташкенте встречают спортсменов, прилетевших из Коньи - видеоОксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26584148_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_19e61dee20457336c7a352796babe761.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана поздравил победителей и призеров исламских игр шавкат мирзиёев сборная спортсмены v игры исламской солидарности итоги результаты сколько медалей спорт новости спорта новость заявил сказал
президент узбекистана поздравил победителей и призеров исламских игр шавкат мирзиёев сборная спортсмены v игры исламской солидарности итоги результаты сколько медалей спорт новости спорта новость заявил сказал
Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр
11:18 20.08.2022 (обновлено: 11:46 20.08.2022)
В Исламских играх приняли участие 4 200 спортсменов из 56 государств мира. Узбекистанцы заняли почетное второе место.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил победителей и призеров V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что результаты узбекистанских спортсменов стали достойным подарком к 31-й годовщине независимости Узбекистана.
"Такая выдающаяся победа, одержанная на древней земле Конья, имеет для нас огромное значение, ведь вы прославили нашу национальную школу спорта, продемонстрировали всему миру, на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана", — написано в послании Мирзиёева.
Напомним: сборная страны в общекомандном зачете турнира заняла
второе место, уступив Турции. В копилке сборной 158 медалей, из которых 51 "золото", 42 "серебра" и 65 "бронзы".