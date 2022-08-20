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Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр
Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр
Узбекистанцы заняли почетное второе место в рамках турнира.
2022-08-20T11:18+0500
2022-08-20T11:46+0500
спорт
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
победители
спортивные соревнования
поздравление
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил победителей и призеров V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что результаты узбекистанских спортсменов стали достойным подарком к 31-й годовщине независимости Узбекистана.Напомним: сборная страны в общекомандном зачете турнира заняла второе место, уступив Турции. В копилке сборной 158 медалей, из которых 51 "золото", 42 "серебра" и 65 "бронзы".Читайте также:Как в Ташкенте встречают спортсменов, прилетевших из Коньи - видеоОксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх
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президент узбекистана поздравил победителей и призеров исламских игр шавкат мирзиёев сборная спортсмены v игры исламской солидарности итоги результаты сколько медалей спорт новости спорта новость заявил сказал
президент узбекистана поздравил победителей и призеров исламских игр шавкат мирзиёев сборная спортсмены v игры исламской солидарности итоги результаты сколько медалей спорт новости спорта новость заявил сказал

Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр

11:18 20.08.2022 (обновлено: 11:46 20.08.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев, архивное фото
Президент Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Исламских играх приняли участие 4 200 спортсменов из 56 государств мира. Узбекистанцы заняли почетное второе место.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил победителей и призеров V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что результаты узбекистанских спортсменов стали достойным подарком к 31-й годовщине независимости Узбекистана.

"Такая выдающаяся победа, одержанная на древней земле Конья, имеет для нас огромное значение, ведь вы прославили нашу национальную школу спорта, продемонстрировали всему миру, на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана", — написано в послании Мирзиёева.

Напомним: сборная страны в общекомандном зачете турнира заняла второе место, уступив Турции. В копилке сборной 158 медалей, из которых 51 "золото", 42 "серебра" и 65 "бронзы".
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