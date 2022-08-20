https://uz.sputniknews.ru/20220820/prezident-pozdravil-pobediteley-i-prizerov-islamskix-igr-27310029.html

Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр

Президент поздравил победителей и призеров Исламских игр

Узбекистанцы заняли почетное второе место в рамках турнира.

2022-08-20T11:18+0500

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спорт

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

победители

спортивные соревнования

поздравление

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил победителей и призеров V Игр исламской солидарности, передает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что результаты узбекистанских спортсменов стали достойным подарком к 31-й годовщине независимости Узбекистана.Напомним: сборная страны в общекомандном зачете турнира заняла второе место, уступив Турции. В копилке сборной 158 медалей, из которых 51 "золото", 42 "серебра" и 65 "бронзы".Читайте также:Как в Ташкенте встречают спортсменов, прилетевших из Коньи - видеоОксана Чусовитина завоевала "золото" на Исламских играх

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