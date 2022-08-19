https://uz.sputniknews.ru/20220819/uzbekistan-zanyal-vtoroe-mesto-na-islamskix-igrax--27288872.html
Узбекистан занял второе место на Исламских играх
Узбекистан занял второе место на Исламских играх
Сборная республики показала блестящие результаты.
2022-08-19T11:14+0500
2022-08-19T11:14+0500
2022-08-19T11:14+0500
спорт
узбекистан
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Сборная Узбекистана заняла второе место в общем зачетном списке V Игр исламской солидарности.Так, узбекистанские спортсмены завоевали 158 медалей различного значения. Из них - 51 "золото", 42 "серебра" и 65 "бронзы".Первое место Узбекистан уступил соперникам из Турции, которые выиграли 341 награды. Третье место у Ирана с результатом – 133 медали.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.Читайте также:Узбекистанка установила рекорд по тяжелой атлетике на Исламских играхУзбекистанские гимнастки покоряют Игры исламской солидарности
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узбекистан занял второе место на исламских играх v игры исламской солидарности какое место занял узбекистан кто победил сколько медалей что получат итоги сборная узбекистана спорт новости спорта новость
узбекистан занял второе место на исламских играх v игры исламской солидарности какое место занял узбекистан кто победил сколько медалей что получат итоги сборная узбекистана спорт новости спорта новость
Узбекистан занял второе место на Исламских играх
Вчера в Коньи завершились Игры исламской солидарности. Сборная республики показала блестящие результаты. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Сборная Узбекистана заняла второе место в общем зачетном списке V Игр исламской солидарности.
Так, узбекистанские спортсмены завоевали 158 медалей различного значения. Из них - 51 "золото", 42 "серебра" и 65 "бронзы".
Первое место Узбекистан уступил соперникам из Турции, которые выиграли 341 награды. Третье место у Ирана с результатом – 133 медали.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.