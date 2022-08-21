https://uz.sputniknews.ru/20220821/kak-proteinovye-batonchiki-vliyayut-na-organizm--27320305.html
Как протеиновые батончики влияют на организм
Как протеиновые батончики влияют на организм
Эксперт рассказал, как спортивное питание влияет на человека
2022-08-21T08:00+0500
2022-08-21T08:00+0500
2022-08-21T08:00+0500
это интересно
мнение эксперта
спорт
питание
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Употребление протеиновых батончиков может привести к набору веса, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.По словам врача, в одном протеиновом батончике содержится много калорий, если перекусывать им просто так, а не после интенсивной физической нагрузки, то эти калории не запустятся в работу.Такой батончик можно съесть, если у вас совсем нет времени на полноценный прием пищи. Однако, если необходимости в быстром перекусе нет, то не стоит употреблять лишние калории с батончиком, добавил Мелехин.Читайте также:Врач объяснила, кому противопоказан арбузКакой чай опасен для сердца — врач
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как протеиновые батончики влияют на организм спортивное питание польза и вред калории от них толстеют протеин полезен мнение эксперта новости новость
как протеиновые батончики влияют на организм спортивное питание польза и вред калории от них толстеют протеин полезен мнение эксперта новости новость
Как протеиновые батончики влияют на организм
Эксперт рассказал, как спортивное питание может повлиять на обычного человека.
Употребление протеиновых батончиков может привести к набору веса, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.
По словам врача, в одном протеиновом батончике содержится много калорий, если перекусывать им просто так, а не после интенсивной физической нагрузки, то эти калории не запустятся в работу.
"Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок", - уточнил эксперт.
Такой батончик можно съесть, если у вас совсем нет времени на полноценный прием пищи. Однако, если необходимости в быстром перекусе нет, то не стоит употреблять лишние калории с батончиком, добавил Мелехин.