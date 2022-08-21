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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220821/kak-proteinovye-batonchiki-vliyayut-na-organizm--27320305.html
Как протеиновые батончики влияют на организм
Как протеиновые батончики влияют на организм
Эксперт рассказал, как спортивное питание влияет на человека
2022-08-21T08:00+0500
2022-08-21T08:00+0500
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мнение эксперта
спорт
питание
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Употребление протеиновых батончиков может привести к набору веса, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.По словам врача, в одном протеиновом батончике содержится много калорий, если перекусывать им просто так, а не после интенсивной физической нагрузки, то эти калории не запустятся в работу.Такой батончик можно съесть, если у вас совсем нет времени на полноценный прием пищи. Однако, если необходимости в быстром перекусе нет, то не стоит употреблять лишние калории с батончиком, добавил Мелехин.Читайте также:Врач объяснила, кому противопоказан арбузКакой чай опасен для сердца — врач
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как протеиновые батончики влияют на организм спортивное питание польза и вред калории от них толстеют протеин полезен мнение эксперта новости новость
как протеиновые батончики влияют на организм спортивное питание польза и вред калории от них толстеют протеин полезен мнение эксперта новости новость

Как протеиновые батончики влияют на организм

08:00 21.08.2022
© Pexels/Andres AyrtonЖивот
Живот - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2022
© Pexels/Andres Ayrton
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Эксперт рассказал, как спортивное питание может повлиять на обычного человека.
Употребление протеиновых батончиков может привести к набору веса, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.
По словам врача, в одном протеиновом батончике содержится много калорий, если перекусывать им просто так, а не после интенсивной физической нагрузки, то эти калории не запустятся в работу.
"Иногда так бывает, что протеиновый батончик — это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок", - уточнил эксперт.
Такой батончик можно съесть, если у вас совсем нет времени на полноценный прием пищи. Однако, если необходимости в быстром перекусе нет, то не стоит употреблять лишние калории с батончиком, добавил Мелехин.
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