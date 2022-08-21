https://uz.sputniknews.ru/20220821/kak-proteinovye-batonchiki-vliyayut-na-organizm--27320305.html

Как протеиновые батончики влияют на организм

Как протеиновые батончики влияют на организм

Эксперт рассказал, как спортивное питание влияет на человека

2022-08-21T08:00+0500

2022-08-21T08:00+0500

2022-08-21T08:00+0500

это интересно

мнение эксперта

спорт

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/05/25018017_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ff5659f1216a545902e19288d5c1de77.jpg

Употребление протеиновых батончиков может привести к набору веса, рассказал спортивный врач Илья Мелехин.По словам врача, в одном протеиновом батончике содержится много калорий, если перекусывать им просто так, а не после интенсивной физической нагрузки, то эти калории не запустятся в работу.Такой батончик можно съесть, если у вас совсем нет времени на полноценный прием пищи. Однако, если необходимости в быстром перекусе нет, то не стоит употреблять лишние калории с батончиком, добавил Мелехин.Читайте также:Врач объяснила, кому противопоказан арбузКакой чай опасен для сердца — врач

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как протеиновые батончики влияют на организм спортивное питание польза и вред калории от них толстеют протеин полезен мнение эксперта новости новость