https://uz.sputniknews.ru/20220821/kniga-z-soavtorom-kotoroy-byla-darya-dugina-vyydet-v-pechat-27332915.html
"Книга Z", соавтором которой была Дарья Дугина, выйдет в печать
"Книга Z", соавтором которой была Дарья Дугина, выйдет в печать
Журналист и политолог Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля вечером в субботу.
2022-08-21T17:19+0500
2022-08-21T17:19+0500
2022-08-21T17:19+0500
россия
автор
книга
печать
журналист
взрыв
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. "Книга Z" о российской спецоперации, одним из соавторов которой была погибшая Дарья Дугина, выйдет в печать, однако, возможно, ее часть будет неоконченной. Об этом РИА Новости сообщил главный редактор издательства "Черная сотня" Дмитрий Бастраков.Также он пояснил, что погибшая не успела сдать работу, поэтому ее часть в книге может быть неоконченной.Напомним: вечером в субботу в районе подмосковного поселка Большие Вяземы Одинцовского района на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. По данным следственного комитета, возгорание произошло в результате взрыва. Дугина погибла. Известно, что она возвращалась после участия в фестивале. По предварительной версии, в ее внедорожнике сработало взрывное устройство.В данное время возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.Читайте также:
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книга z соавтором которой была дарья дугина выйдет в печать биография смерть видео что произошло видеорегистратор отец кто александр дугин когда умерла пушилин можайское шоссе
книга z соавтором которой была дарья дугина выйдет в печать биография смерть видео что произошло видеорегистратор отец кто александр дугин когда умерла пушилин можайское шоссе
"Книга Z", соавтором которой была Дарья Дугина, выйдет в печать
Журналист и политолог Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля вечером в субботу.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
"Книга Z" о российской спецоперации, одним из соавторов которой была погибшая Дарья Дугина, выйдет в печать, однако, возможно, ее часть будет неоконченной. Об этом РИА Новости сообщил
главный редактор издательства "Черная сотня" Дмитрий Бастраков.
"(Книга - Sputnik) выйдет. Это же сборник. Книга выйдет, ничего не отменяется, даже ее материал будет, на основе лекций или как-то (иначе - Sputnik), мы обсуждали разные варианты с ней, как это может выглядеть, может быть, её материалы у неё на компьютере есть. Если нет, то это будет с ее лекций, либо ее черновики", - рассказал Бастраков.
Также он пояснил, что погибшая не успела сдать работу, поэтому ее часть в книге может быть неоконченной.
Напомним: вечером в субботу в районе подмосковного поселка Большие Вяземы Одинцовского района на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. По данным следственного комитета, возгорание произошло в результате взрыва. Дугина погибла. Известно, что она возвращалась после участия в фестивале. По предварительной версии, в ее внедорожнике сработало взрывное устройство.
В данное время возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.