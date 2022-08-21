https://uz.sputniknews.ru/20220821/kniga-z-soavtorom-kotoroy-byla-darya-dugina-vyydet-v-pechat-27332915.html

"Книга Z", соавтором которой была Дарья Дугина, выйдет в печать

"Книга Z", соавтором которой была Дарья Дугина, выйдет в печать

Журналист и политолог Дарья Дугина, дочь известного общественного деятеля Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля вечером в субботу.

2022-08-21T17:19+0500

2022-08-21T17:19+0500

2022-08-21T17:19+0500

россия

автор

книга

печать

журналист

взрыв

автомобиль

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. "Книга Z" о российской спецоперации, одним из соавторов которой была погибшая Дарья Дугина, выйдет в печать, однако, возможно, ее часть будет неоконченной. Об этом РИА Новости сообщил главный редактор издательства "Черная сотня" Дмитрий Бастраков.Также он пояснил, что погибшая не успела сдать работу, поэтому ее часть в книге может быть неоконченной.Напомним: вечером в субботу в районе подмосковного поселка Большие Вяземы Одинцовского района на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого находилась журналист и политолог Дарья Дугина. По данным следственного комитета, возгорание произошло в результате взрыва. Дугина погибла. Известно, что она возвращалась после участия в фестивале. По предварительной версии, в ее внедорожнике сработало взрывное устройство.В данное время возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Место происшествия осматривали взрывотехники, по результатам будет назначен ряд экспертиз, в том числе и взрывотехническая. Прорабатываются различные версии произошедшего. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что считает причастными к происшествию "террористов украинского режима", а целью мог быть отец девушки.Читайте также:

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