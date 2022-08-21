https://uz.sputniknews.ru/20220821/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-podryva-avtomobilya-jurnalista-dari-duginoy-27326096.html
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля журналиста Дарьи Дугиной
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля журналиста Дарьи Дугиной
В субботу в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина Дарья.
2022-08-21T11:59+0500
2022-08-21T11:59+0500
2022-08-21T12:10+0500
россия
следственный комитет рф
уголовное дело
автомобиль
взрыв
гибель
журналист
философ
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Следственный комитет России СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.Расследование дела по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом" также взяла на контроль прокуратура Московской области.По информации СК, 20 августа, около 21.00 по местному времени в районе подмосковного поселка Большие Вяземы в Тoyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. После этого автомобиль загорелся.В данное время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая. В ведомстве рассматривают все возможные версии.Ранее о гибели Дугиной сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина. Так, ранее девятого августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации украинские спецслужбы активизировали попытки склонить молодых россиян к терактам.Отмечалось, что в первом полугодии 2022-го было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов.Напомним: Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство. Профессор, в 2009-2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.Почетный профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашенный профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".С марта 2015-го Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Кроме того, санкции против него ввели Канада и Австралия.Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.Дарья Дугина была известна также тем, что активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Она была лично знакома с рядом военных корреспондентов и ополченцев Донбасса. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дугину в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.Читайте также:Видео: "Ракета упала в трех метрах от нас" – рассказ очевидца из ЦА о действиях КиеваМинобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию
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ск возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля журналиста дарьи дугиной гибель взорвался автомобиль тротил 400 грамм без оболочки подробности биография чем известна поддерживала спецоперацию россии в субботу в подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа александра дугина дарья большие взяемы одинцовский район видео с места происшествия видео гибели дарьи дугиной взрыва автомобиля денис пушилин владлен татарский
СК возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля журналиста Дарьи Дугиной
11:59 21.08.2022 (обновлено: 12:10 21.08.2022)
В субботу в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла дочь философа Александра Дугина Дарья.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Следственный комитет России СК возбудил уголовное дело после подрыва в Подмосковье автомобиля журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на сайт ведомства.
Расследование дела по части второй статьи 105-й Уголовного кодекса (пункт "е") "Убийство, совершенное общеопасным способом" также взяла на контроль прокуратура Московской области.
По информации СК, 20 августа, около 21.00 по местному времени в районе подмосковного поселка Большие Вяземы в Тoyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. После этого автомобиль загорелся.
"Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", — сообщили в следственном комитете.
В данное время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая. В ведомстве рассматривают все возможные версии.
Ранее о гибели Дугиной сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он обвинил в случившемся "террористов украинского режима", которые, по его словам, хотели ликвидировать самого Александра Дугина.
"Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка", — написал глава ДНР в своем Telegram-канале.
Так, ранее девятого августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на фоне спецоперации украинские спецслужбы активизировали попытки склонить молодых россиян к терактам.
Отмечалось, что в первом полугодии 2022-го было предотвращено 61 преступление террористической направленности, при этом 26 их них готовились молодыми людьми до 25 лет; 32 преступления готовились теми, кто попал под влияние неонацистов.
"За период с 2021 по 2022 годы правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельности свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У." — Sputnik)", — сообщали в НАК.
Напомним: Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство. Профессор, в 2009-2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.
Почетный профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашенный профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".
С марта 2015-го Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Кроме того, санкции против него ввели Канада и Австралия.
Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
Дарья Дугина была известна также тем, что активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Она была лично знакома с рядом военных корреспондентов и ополченцев Донбасса. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дугину в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.