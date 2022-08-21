https://uz.sputniknews.ru/20220821/qanot-shark-zapustila-regulyarnye-reysy-v-moskvu-po-novomu-marshrutu-27330985.html
Qanot Sharq запустила регулярные рейсы в Москву по новому маршруту
Qanot Sharq запустила регулярные рейсы в Москву по новому маршруту
О том, по какому маршруту будут следовать новые регулярные рейсы в Москву - читайте в нашем материале.
2022-08-21T15:20+0500
2022-08-21T15:20+0500
2022-08-21T16:28+0500
туризм
москва
авиакомпания
рейс
маршрут
запуск
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Авиакомпания Qanot Sharq открыла регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Фергана-Москва. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики в своем официальном Telegram-канале. Известно, что "Qanot Sharq" начала выполнять первые регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Фергана-Москва через международный аэропорт Ферганы. Пресс-служба министерства транспорта Узбекистана заявляет, что полеты будут выполняться на самолете Airbus A320, вместимость которого 174 места. Так, билеты можно приобрести в авиакассах либо через сайты-агрегаторы онлайн. Рейсы запланированы на субботу и воскресенье. Ранее пресс-служба аэропорта Пулково сообщала, что Qanot Sharq запустила регулярные рейсы по маршруту Самарканд-Санкт-Петербург-Самарканд по четвергам.Читайте также:
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Qanot Sharq запустила регулярные рейсы в Москву по новому маршруту
15:20 21.08.2022 (обновлено: 16:28 21.08.2022)
О том, по какому маршруту будут следовать новые регулярные рейсы в Москву - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Авиакомпания Qanot Sharq открыла регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Фергана-Москва. Об этом сообщает
пресс-служба Минтранса республики в своем официальном Telegram-канале.
Известно, что "Qanot Sharq" начала выполнять первые регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Фергана-Москва через международный аэропорт Ферганы.
Пресс-служба министерства транспорта Узбекистана заявляет, что полеты будут выполняться на самолете Airbus A320, вместимость которого 174 места. Так, билеты можно приобрести в авиакассах либо через сайты-агрегаторы онлайн. Рейсы запланированы на субботу и воскресенье.
Ранее пресс-служба аэропорта Пулково сообщала, что Qanot Sharq запустила регулярные рейсы по маршруту Самарканд-Санкт-Петербург-Самарканд по четвергам.