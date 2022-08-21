https://uz.sputniknews.ru/20220821/qanot-shark-zapustila-regulyarnye-reysy-v-moskvu-po-novomu-marshrutu-27330985.html

Qanot Sharq запустила регулярные рейсы в Москву по новому маршруту

Qanot Sharq запустила регулярные рейсы в Москву по новому маршруту

О том, по какому маршруту будут следовать новые регулярные рейсы в Москву - читайте в нашем материале.

2022-08-21T15:20+0500

2022-08-21T15:20+0500

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туризм

москва

авиакомпания

рейс

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Авиакомпания Qanot Sharq открыла регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Фергана-Москва. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики в своем официальном Telegram-канале. Известно, что "Qanot Sharq" начала выполнять первые регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Фергана-Москва через международный аэропорт Ферганы. Пресс-служба министерства транспорта Узбекистана заявляет, что полеты будут выполняться на самолете Airbus A320, вместимость которого 174 места. Так, билеты можно приобрести в авиакассах либо через сайты-агрегаторы онлайн. Рейсы запланированы на субботу и воскресенье. Ранее пресс-служба аэропорта Пулково сообщала, что Qanot Sharq запустила регулярные рейсы по маршруту Самарканд-Санкт-Петербург-Самарканд по четвергам.Читайте также:

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