https://uz.sputniknews.ru/20220818/minoborony-rossii-kiev-gotovit-na-zaporojskoy-aes-rezonansnuyu-provokatsiyu--27256250.html
Минобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию
Минобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию
Киевский режим планирует провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН.
2022-08-18T13:01+0500
2022-08-18T13:01+0500
2022-08-18T13:01+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
киев
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Киевские власти готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Так, по данным российского Минобороны, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения. Кроме этого, группой будут организованы тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.Кроме этого, в ведомстве утверждают, что бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.Напомним: в последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.Читайте также:
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минобороны россии киев готовит на запорожской аэс резонансную провокацию 19 августа киевский режим планирует провокацию на запорожской аэс во время посещения украины генсеком оон
минобороны россии киев готовит на запорожской аэс резонансную провокацию 19 августа киевский режим планирует провокацию на запорожской аэс во время посещения украины генсеком оон
Минобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию
Киевский режим планирует провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
Киевские власти готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил
официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Девятнадцатого августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — сообщил он.
Так, по данным российского Минобороны, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения. Кроме этого, группой будут организованы тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.
"Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также к проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий", — рассказал генерал.
Кроме этого, в ведомстве утверждают, что бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — добавил Конашенков.
Напомним: в последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.