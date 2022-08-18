https://uz.sputniknews.ru/20220818/minoborony-rossii-kiev-gotovit-na-zaporojskoy-aes-rezonansnuyu-provokatsiyu--27256250.html

Минобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию

Минобороны России: Киев готовит на Запорожской АЭС резонансную провокацию

Киевский режим планирует провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН.

2022-08-18T13:01+0500

2022-08-18T13:01+0500

2022-08-18T13:01+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

киев

аэс

украина

генеральный секретарь

оон

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Киевские власти готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Так, по данным российского Минобороны, для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" к 19 августа развертывает посты радиационного наблюдения. Кроме этого, группой будут организованы тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.Кроме этого, в ведомстве утверждают, что бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.Напомним: в последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Представители новой военно-гражданской администрации Запорожской области утверждают, что для этого используются управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.Читайте также:

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минобороны россии киев готовит на запорожской аэс резонансную провокацию 19 августа киевский режим планирует провокацию на запорожской аэс во время посещения украины генсеком оон