https://uz.sputniknews.ru/20220821/skolko-inostrantsev-priexali-v-uzbekistan-dlya-lecheniya-v-etom-godu-27329758.html

Сколько иностранцев приехали в Узбекистан для лечения в этом году

Сколько иностранцев приехали в Узбекистан для лечения в этом году

С какой целью в Узбекистан приезжают иностранные граждане в 2022 году - читайте в нашем материале.

2022-08-21T13:58+0500

2022-08-21T13:58+0500

2022-08-21T13:58+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. За первые семь месяцев текущего года в республику для лечения приехали 44,4 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.Известно, что по состоянию на первое августа в республику в 2022 году приехали 2,2 млн иностранцев, чтобы навестить родных, а на отдых прибыли 169,8 тыс. человек.Кроме этого, по данным Госкомстата, по рабочим вопросам Узбекистан в этом году посетили 36,8 тыс человек. Тогда как с коммерческими целями в страну прибыли 9,1 тыс. человек.Также сообщается, что получать образование в республике с начала текущего года приехали 2,4 тыс. человек.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан

сколько иностранцев приехали в узбекистан для лечения в этом году с какой целью в узбекистан приезжают иностранные граждане в 2022 году госкомстат