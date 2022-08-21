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В Узбекистане наградили бизнесменов в честь Дня предпринимателей
В Узбекистане наградили бизнесменов в честь Дня предпринимателей
Лучшие предприниматели республики были удостоены нагрудного знака "Фаол тадбиркор".
2022-08-21T11:26+0500
2022-08-21T11:26+0500
2022-08-21T11:27+0500
общество
узбекистан
награда
бизнесмены
предприниматели
республика
нагрудный знак
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Ташкенте в субботу наградили бизнесмены из различных регионов страны в честь Дня предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.Так, в преддверии Дня предпринимателей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение, согласно которому за вклад в стабильное развитие экономики, улучшение бизнес-среды, развитие предпринимательства, повышение экспортного потенциала, создание новых рабочих мест, внедрение инноваций бизнесмены республики были удостоены нагрудного знака "Фаол тадбиркор".Всего награды получили 100 человек, 35 из них нагрудные знаки в торжественной обстановке вручили хокимы на местах. Для остальных 65 человек организовали церемонию награждения в Академии государственного управления в Ташкенте.В церемонии приняли участие министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, а также министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.От имени главы государства предпринимателей поздравили с профессиональным праздником, который уже второй год широко отмечается в республике.Предприниматели, в свою очередь, выразили признательность за высокую оценку их труда, за доверие и поддержку, за условия, созданные для ведения бизнеса в стране, и пообещали не останавливаться на достигнутом, расширяя деятельность и внося свой вклад в дальнейшее развитие экономики Узбекистана.Читайте также:В Узбекистане учредили нагрудный знак "Фаол тадбиркор"Защитников природы наградят нагрудным знаком
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в узбекистане наградили бизнесменов в честь дня предпринимателей лучшие предприниматели республики были удостоены нагрудного знака фаол тадбиркор день предпринимателей в узбекистане 20 августа когда учрежден как награждают чем
в узбекистане наградили бизнесменов в честь дня предпринимателей лучшие предприниматели республики были удостоены нагрудного знака фаол тадбиркор день предпринимателей в узбекистане 20 августа когда учрежден как награждают чем
В Узбекистане наградили бизнесменов в честь Дня предпринимателей
11:26 21.08.2022 (обновлено: 11:27 21.08.2022)
Лучшие предприниматели республики были удостоены нагрудного знака "Фаол тадбиркор".
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
В Ташкенте в субботу наградили бизнесмены из различных регионов страны в честь Дня предпринимателей. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
Так, в преддверии Дня предпринимателей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение, согласно которому за вклад в стабильное развитие экономики, улучшение бизнес-среды, развитие предпринимательства, повышение экспортного потенциала, создание новых рабочих мест, внедрение инноваций бизнесмены республики были удостоены нагрудного знака "Фаол тадбиркор".
Всего награды получили 100 человек, 35 из них нагрудные знаки в торжественной обстановке вручили хокимы на местах. Для остальных 65 человек организовали церемонию награждения в Академии государственного управления в Ташкенте.
В церемонии приняли участие министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, а также министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.
От имени главы государства предпринимателей поздравили с профессиональным праздником, который уже второй год широко отмечается в республике.
Предприниматели, в свою очередь, выразили признательность за высокую оценку их труда, за доверие и поддержку, за условия, созданные для ведения бизнеса в стране, и пообещали не останавливаться на достигнутом, расширяя деятельность и внося свой вклад в дальнейшее развитие экономики Узбекистана.