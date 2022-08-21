https://uz.sputniknews.ru/20220821/v-uzbekistane-nagradili-biznesmenov-v-chest-dnya-predprinimateley-27324842.html

В Узбекистане наградили бизнесменов в честь Дня предпринимателей

В Узбекистане наградили бизнесменов в честь Дня предпринимателей

Лучшие предприниматели республики были удостоены нагрудного знака "Фаол тадбиркор".

2022-08-21T11:26+0500

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общество

узбекистан

награда

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нагрудный знак

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В Ташкенте в субботу наградили бизнесмены из различных регионов страны в честь Дня предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.Так, в преддверии Дня предпринимателей президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение, согласно которому за вклад в стабильное развитие экономики, улучшение бизнес-среды, развитие предпринимательства, повышение экспортного потенциала, создание новых рабочих мест, внедрение инноваций бизнесмены республики были удостоены нагрудного знака "Фаол тадбиркор".Всего награды получили 100 человек, 35 из них нагрудные знаки в торжественной обстановке вручили хокимы на местах. Для остальных 65 человек организовали церемонию награждения в Академии государственного управления в Ташкенте.В церемонии приняли участие министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев, а также министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.От имени главы государства предпринимателей поздравили с профессиональным праздником, который уже второй год широко отмечается в республике.Предприниматели, в свою очередь, выразили признательность за высокую оценку их труда, за доверие и поддержку, за условия, созданные для ведения бизнеса в стране, и пообещали не останавливаться на достигнутом, расширяя деятельность и внося свой вклад в дальнейшее развитие экономики Узбекистана.Читайте также:В Узбекистане учредили нагрудный знак "Фаол тадбиркор"Защитников природы наградят нагрудным знаком

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