https://uz.sputniknews.ru/20220820/v-uzbekistane-uchredili-nagrudnyy-znak-faol-tadbirkor-27312055.html

В Узбекистане учредили нагрудный знак "Фаол тадбиркор"

В Узбекистане учредили нагрудный знак "Фаол тадбиркор"

Награду будут вручать президент в торжественной обстановке.

2022-08-20T12:46+0500

2022-08-20T12:46+0500

2022-08-20T12:46+0500

общество

награда

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление об учреждении нагрудного знака "Фаол тадбиркор" ("Активный предприниматель").Согласно документу, президент принял решение учредить награду для стимулирования представителей бизнеса, которые вносят достойный вклад в развитие предпринимательства в стране.Награды буду вручать предпринимателям, которые стали образцом в развитии предпринимательства, создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной оплате налогов, экспорте продукции и услуг, подготовке передовых специалистов, а также добились успеха в бизнесе и социальной сфере.Награждение нагрудным знаком "Фаол тадбиркор" будет проходить ежегодно в канун Дня предпринимателей. Вручать награду будут глава государства или уполномоченные от его имени лица в торжественной обстановке.Кроме того, будут ежегодно издавать книгу "Передовые предприниматели года", посвященную людям, награжденным данным знаком.Ранее в республике учредили орден "Имом Бухорий". Читайте также:Узбекистанские предприниматели увеличили продажи на WildberriesЗащитников природы наградят нагрудным знаком

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в узбекистане учредили нагрудный знак фаол тадбиркор кому дают за что предприниматели государственная награда шавкат мирзиёев президент узбекистан новости новость