https://uz.sputniknews.ru/20220821/vsu-za-sutki-50-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-27329429.html
ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Стало известно о гибели двух гражданских лиц в Донецке и Владимировке.
2022-08-21T13:19+0500
2022-08-21T13:19+0500
2022-08-21T13:19+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
днр
обстрел
гибель
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. За прошедшие сутки украинские войска 50 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили 244 единицы боеприпасов. Два человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Известно, что в ходе обстрелов были повреждены 35 домов и строений в в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Ленинском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка и Зайцево. Среди пострадавших - девочка 2018 года рождения.Читайте также:
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всу за сутки 50 раз обстреляли территорию днр стало известно о гибели двух гражданских лиц в донецке и владимировке телеграм совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня
всу за сутки 50 раз обстреляли территорию днр стало известно о гибели двух гражданских лиц в донецке и владимировке телеграм совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня
ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Стало известно о гибели двух гражданских лиц в Донецке и Владимировке.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
За прошедшие сутки украинские войска 50 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили 244 единицы боеприпасов. Два человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - Sputnik) ... (Выпущено) 244 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка и в освобожденном ранее населенном пункте Владимировка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Известно, что в ходе обстрелов были повреждены 35 домов и строений в в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Ленинском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка и Зайцево. Среди пострадавших - девочка 2018 года рождения.