https://uz.sputniknews.ru/20220821/vsu-za-sutki-50-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-27329429.html

ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР

Стало известно о гибели двух гражданских лиц в Донецке и Владимировке.

2022-08-21T13:19+0500

2022-08-21T13:19+0500

2022-08-21T13:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

днр

обстрел

гибель

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. За прошедшие сутки украинские войска 50 раз обстреляли территорию ДНР и выпустили 244 единицы боеприпасов. Два человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Известно, что в ходе обстрелов были повреждены 35 домов и строений в в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Ленинском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка и Зайцево. Среди пострадавших - девочка 2018 года рождения.Читайте также:

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