https://uz.sputniknews.ru/20220819/pvo-v-rayone-zaporojskoy-aes-usileny-po-maksimumu--vlasti-27307458.html

ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму – власти

ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму – власти

Руководство региона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил представитель администрации Запорожья Владимир Рогов.

2022-08-19T20:36+0500

2022-08-19T20:36+0500

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Системы ПВО в районе Запорожской АЭС усилены по максимуму, российская сторона принимает все меры для обеспечения безопасности на объекте, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.По его словам, присутствие Росгвардии и систем ПВО России на АЭС - гарантия того, что атомная станция будет в порядке и подавляющая часть снарядов и ракет будут перехвачены.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также: Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну

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