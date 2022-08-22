https://uz.sputniknews.ru/20220822/asadov-dlya-mikrobiznesa-vvedut-edinuyu-nalogovuyu-stavku--27359472.html
Мирзиёев: для микробизнеса введут единую налоговую ставку
Мирзиёев: для микробизнеса введут единую налоговую ставку
Асадов рассказал, как будут поддерживать бизнес.
2022-08-22T16:31+0500
2022-08-22T16:31+0500
2022-08-22T17:03+0500
экономика
шерзод асадов
бизнес
предприятия
налоги
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2023 года для микробизнеса введут единую налоговую ставку в 4%, заявил глава государства Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. При этом предприятия разделят на три категории в зависимости от годового оборота:Кроме того, действующие ставки в 1-2% оставят для предпринимателей отдаленных районов и особых категорий.К тому же, если предприниматели будут платить 20-30 млн сумов в год, то их освобождают от обязанности вести бухгалтерский учет и сдавать его в налоговые органы.Также предприятия, оборот которых превысил 1 миллиард сумов и которые выплачивают налоги на общем порядке, смогут в течение одного года платить в два раза меньше налога на прибыль.Напомним: на данный момент налог для предприятий составляет от 4% до 25%.Читайте также:Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилемВ Узбекистане пройдет Неделя диалога с предпринимателями
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асадов заявил встреча с сми журналистами налоги бизнес предприятия налоговая ставка поддержка поддержат новости новость экономика президент узбекистана узбекистан
асадов заявил встреча с сми журналистами налоги бизнес предприятия налоговая ставка поддержка поддержат новости новость экономика президент узбекистана узбекистан
Мирзиёев: для микробизнеса введут единую налоговую ставку
16:31 22.08.2022 (обновлено: 17:03 22.08.2022)
Пресс-секретарь главы государства рассказал, как в республике будут поддерживать представителей бизнеса.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В Узбекистане с 1 января 2023 года для микробизнеса введут единую налоговую ставку в 4%, заявил глава государства Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает
пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
При этом предприятия разделят на три категории в зависимости от годового оборота:
Кроме того, действующие ставки в 1-2% оставят для предпринимателей отдаленных районов и особых категорий.
К тому же, если предприниматели будут платить 20-30 млн сумов в год, то их освобождают от обязанности вести бухгалтерский учет и сдавать его в налоговые органы.
Также предприятия, оборот которых превысил 1 миллиард сумов и которые выплачивают налоги на общем порядке, смогут в течение одного года платить в два раза меньше налога на прибыль.
Напомним: на данный момент налог для предприятий составляет от 4% до 25%.