https://uz.sputniknews.ru/20220822/indiya-v-skorom-vremeni-mojet-nachat-prinimat-karty-mir-27347918.html
Индия в скором времени может начать принимать карты "Мир"
Индия в скором времени может начать принимать карты "Мир"
Вопрос призания национальных платежных систем обсуждали в ходе недавних двусторонних встреч представителей России и Индии в Москве.
2022-08-22T11:30+0500
2022-08-22T11:30+0500
2022-08-22T11:30+0500
в мире
индия
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банковская карта
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Индия и Россия в скором времени могут признать платежные системы друг друга. Речь идет о системах "Мир" и RuPay. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deccan Herald.Известно, что вопрос признания платежных систем обсуждали в ходе двусторонних встреч, в том числе в рамках визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву 17-18 августа.Так, во время визита Довал встретился с с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.Напомним: международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории России как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. Это осложняет индийским и российским туристам, посещающим страны друг друга, возможность делать платежи или снимать деньги в банкоматах.Читайте также:
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индия в скором времени может начать принимать карты мир rupay вопрос призания национальных платежных систем обсуждали в ходе недавних двусторонних встреч представителей россии и индии в москве индия и россия скоро могут признать платежные системы друг друга подробности
индия в скором времени может начать принимать карты мир rupay вопрос призания национальных платежных систем обсуждали в ходе недавних двусторонних встреч представителей россии и индии в москве индия и россия скоро могут признать платежные системы друг друга подробности
Индия в скором времени может начать принимать карты "Мир"
Вопрос призания национальных платежных систем обсуждали в ходе недавних двусторонних встреч в Москве.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Индия и Россия в скором времени могут признать платежные системы друг друга. Речь идет о системах "Мир" и RuPay. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание Deccan Herald.
"Взаимный прием карт RuPay и "Мир" в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем", - отмечает индийское издание.
Известно, что вопрос признания платежных систем обсуждали в ходе двусторонних встреч, в том числе в рамках визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву 17-18 августа.
Так, во время визита Довал встретился с с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.
Напомним: международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории России как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны. Это осложняет индийским и российским туристам, посещающим страны друг друга, возможность делать платежи или снимать деньги в банкоматах.