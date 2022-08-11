https://uz.sputniknews.ru/20220811/v-indii-proydet-kinofestival-v-chest-karena-shaxnazarova--27046269.html

В Индии пройдет кинофестиваль в честь Карена Шахназарова

В Индии пройдет кинофестиваль в честь Карена Шахназарова

Пятидневный фестиваль в городе Кочин стартует 12 августа.

2022-08-11T14:32+0500

2022-08-11T14:32+0500

2022-08-11T14:32+0500

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ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В Индии с 12 по 16 августа пройдет кинофестиваль в честь российского режиссера Карена Шахназарова, передает Русский Дом.В рамках мероприятия пройдут показы фильмов "Белый тигр", "Всадник по имени смерть", "Курьер", "Палата № 6" и "Исчезнувшая империя".В роли организаторов выступят Русский дом в Тривандруме, студия "Мосфильм" и культурный центра "Чавара".Напомним: Карен Шахназаров – знаменитый советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Его творчество известно зрителям по таким кинокартинам как "Курьер", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Американская дочь", "Палата №6".Читайте также:Большая перемена: школьники из Узбекистана вернулись из "Артека"В Амирсое пройдет Международный фестиваль национальных блюд

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индия, фестиваль, кино