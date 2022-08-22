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https://uz.sputniknews.ru/20220822/kak-obnovlyayut-obschestvennyy-transport-v-tashkente-27358358.html
Как обновляют общественный транспорт в Ташкенте
Как обновляют общественный транспорт в Ташкенте
В столице Узбекистана обновляют общественный транспорт.
2022-08-22T18:34+0500
2022-08-22T18:34+0500
общество
ташкент
общежитие
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Филиалу "2-Автобус Сарайи" АО "Тошшахартрансхизмат" поставят еще 10 новых автобусов "САЗ ЛЭ-60", передает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Данное решение было принято согласно постановлению президента республики "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента".По данным пресс-службы, в рамках обновления общественного транспорта компания "Тошшахартрансхизмат" закупила уже 80 автобусов типа "САЗ ЛЭ-60".Ранее в Ташкенте запустили новые автобусные маршруты. Читайте также:Министр транспорта Узбекистана посетит ТуркменистанТашкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут
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ташкент обновление общественного транспорта автобусы закупил новые филиал столица автобус транспорт как доехать новости ташкента узбекистана новости
ташкент обновление общественного транспорта автобусы закупил новые филиал столица автобус транспорт как доехать новости ташкента узбекистана новости

Как обновляют общественный транспорт в Ташкенте

18:34 22.08.2022
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана В Ташкенте продолжают обновление транспорта
В Ташкенте продолжают обновление транспорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана
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В столице Узбекистана обновляют общественный транспорт. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Филиалу "2-Автобус Сарайи" АО "Тошшахартрансхизмат" поставят еще 10 новых автобусов "САЗ ЛЭ-60", передает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Данное решение было принято согласно постановлению президента республики "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента".
По данным пресс-службы, в рамках обновления общественного транспорта компания "Тошшахартрансхизмат" закупила уже 80 автобусов типа "САЗ ЛЭ-60".
Ранее в Ташкенте запустили новые автобусные маршруты.
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