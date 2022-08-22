https://uz.sputniknews.ru/20220822/kak-obnovlyayut-obschestvennyy-transport-v-tashkente-27358358.html

Как обновляют общественный транспорт в Ташкенте

Как обновляют общественный транспорт в Ташкенте

В столице Узбекистана обновляют общественный транспорт.

2022-08-22T18:34+0500

2022-08-22T18:34+0500

2022-08-22T18:34+0500

общество

ташкент

общежитие

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Филиалу "2-Автобус Сарайи" АО "Тошшахартрансхизмат" поставят еще 10 новых автобусов "САЗ ЛЭ-60", передает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.Данное решение было принято согласно постановлению президента республики "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы общественного транспорта города Ташкента".По данным пресс-службы, в рамках обновления общественного транспорта компания "Тошшахартрансхизмат" закупила уже 80 автобусов типа "САЗ ЛЭ-60".Ранее в Ташкенте запустили новые автобусные маршруты. Читайте также:Министр транспорта Узбекистана посетит ТуркменистанТашкент и Нижний Новгород свяжет автобусный маршрут

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