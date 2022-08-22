https://uz.sputniknews.ru/20220822/kakie-napitki-nujno-pit-pri-problemax-s-kishechnikom--ekspert--27369569.html

Какие напитки нужно пить при проблемах с кишечником – эксперт

Какие напитки нужно пить при проблемах с кишечником – эксперт

Диетолог рассказала, что полезно пить для кишечника.

2022-08-22T22:30+0500

2022-08-22T22:30+0500

2022-08-22T22:30+0500

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В начале дня очень важно выбрать напиток, который не только подарит заряд бодрости, но и сохранит кишечник здоровым, считает врач-диетолог Джен Брюнинг.По словам эксперта, к полезным для кишечника напиткам можно отнести воду, кофе, томатный сок и смузи. Утром стоит пить воду, потому что после сна организм нуждается в ней. Вода помогает запустить работу пищевода, а также не допускает проблем со стулом.В свою очередь, кофе способствует работе системы пищеварения и помогает очистить кишечник. Кроме того, этот напиток хорошо влияет на полезной бактерии, отметила врач. При этом специалисты не рекомендуют добавлять в кофе различные добавки.Томатный сок тоже положительно влияет на пищеварение, так как содержит клетчатку. Если добавить в смузи ягоды, семена чиа или льна, то популярный напиток обогатит кишечник пробиотиками, подвела итог Брюнинг.Читайте также:Кому категорически нельзя есть бананы: мнение диетологаКому нельзя есть грибы

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