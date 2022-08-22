https://uz.sputniknews.ru/20220822/kakie-napitki-nujno-pit-pri-problemax-s-kishechnikom--ekspert--27369569.html
Какие напитки нужно пить при проблемах с кишечником – эксперт
Какие напитки нужно пить при проблемах с кишечником – эксперт
Диетолог рассказала, что полезно пить для кишечника.
2022-08-22T22:30+0500
2022-08-22T22:30+0500
2022-08-22T22:30+0500
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В начале дня очень важно выбрать напиток, который не только подарит заряд бодрости, но и сохранит кишечник здоровым, считает врач-диетолог Джен Брюнинг.По словам эксперта, к полезным для кишечника напиткам можно отнести воду, кофе, томатный сок и смузи. Утром стоит пить воду, потому что после сна организм нуждается в ней. Вода помогает запустить работу пищевода, а также не допускает проблем со стулом.В свою очередь, кофе способствует работе системы пищеварения и помогает очистить кишечник. Кроме того, этот напиток хорошо влияет на полезной бактерии, отметила врач. При этом специалисты не рекомендуют добавлять в кофе различные добавки.Томатный сок тоже положительно влияет на пищеварение, так как содержит клетчатку. Если добавить в смузи ягоды, семена чиа или льна, то популярный напиток обогатит кишечник пробиотиками, подвела итог Брюнинг.Читайте также:Кому категорически нельзя есть бананы: мнение диетологаКому нельзя есть грибы
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какие напитки нужно пить при проблемах с кишечником желудочно кишечный тракт болит кишечник желудок живот причины от чего полезные напитки что вредно пить вред польза томатный сок кофе вода смузи как пить рецепт новости новость
какие напитки нужно пить при проблемах с кишечником желудочно кишечный тракт болит кишечник желудок живот причины от чего полезные напитки что вредно пить вред польза томатный сок кофе вода смузи как пить рецепт новости новость
Какие напитки нужно пить при проблемах с кишечником – эксперт
Американский диетолог рассказала, что полезно пить для здоровья желудочно-кишечного тракта.
В начале дня очень важно выбрать напиток, который не только подарит заряд бодрости, но и сохранит кишечник здоровым, считает врач-диетолог Джен Брюнинг.
По словам эксперта, к полезным для кишечника напиткам можно отнести воду, кофе, томатный сок и смузи. Утром стоит пить воду, потому что после сна организм нуждается в ней. Вода помогает запустить работу пищевода, а также не допускает проблем со стулом.
В свою очередь, кофе способствует работе системы пищеварения и помогает очистить кишечник. Кроме того, этот напиток хорошо влияет на полезной бактерии, отметила врач. При этом специалисты не рекомендуют добавлять в кофе различные добавки.
Томатный сок тоже положительно влияет на пищеварение, так как содержит клетчатку. Если добавить в смузи ягоды, семена чиа или льна, то популярный напиток обогатит кишечник пробиотиками, подвела итог Брюнинг.