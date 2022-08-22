https://uz.sputniknews.ru/20220822/spros-na-puteshestviya-v-uzbekistan-sredi-rossiyan-vyros-v-neskolko-raz--27352396.html

Спрос на путешествия в Узбекистан среди россиян вырос в несколько раз

Спрос на путешествия в Узбекистан среди россиян вырос в несколько раз

Эксперты туристической отрасли фиксируют растущий интерес к Хиве и Ургенчу, сообщает Ассоциация туроператоров России.

2022-08-22T13:52+0500

2022-08-22T13:52+0500

2022-08-22T13:52+0500

туризм

узбекистан

путешествие

россияне

эксперт

хива

ургенч

туризм

туроператоры

россия

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян. Если в апреле этого года Узбекистан посетили 29 тыс. граждан РФ, то уже в мае в республику из России прибыли 47,5 тыс. человек, в мае – 53 тыс., а в июле – свыше 61 тыс человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Государственный комитет по статистике Узбекистана (Госкомстат). По данным АТОР, с апреля по июль текущего года Узбекистан прибыли более 190,5 тыс. российских граждан. Почти такое же число путешественников из России – 190 тыс. человек, - посетили республику за весь год. Факторами для роста популярности Узбекистана стали удобство и вариативность перелетов, отсутствие ковидных ограничений, визового режима и языкового барьера, уточняют в Ассоциации. Также россиян привлекают доступные цены, безопасность во время поездки и возможность оформления международных банковских карт. К слову, предпочтения россиян относительно отдыха в Узбекистане почти не меняются – чаще всего российские туристы выбирают маршруты, связанные с посещением Самарканда и Бухары. Однако, по информации АТОР, растет интерес к Хиве и Ургенчу.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спрос на путешествия в узбекистан среди россиян вырос в несколько раз эксперты туристической отрасли фиксируют растущий интерес к хиве и ургенчу сообщает ассоциация туроператоров россии госкомстат