https://uz.sputniknews.ru/20220822/spros-na-puteshestviya-v-uzbekistan-sredi-rossiyan-vyros-v-neskolko-raz--27352396.html
Спрос на путешествия в Узбекистан среди россиян вырос в несколько раз
Спрос на путешествия в Узбекистан среди россиян вырос в несколько раз
Эксперты туристической отрасли фиксируют растущий интерес к Хиве и Ургенчу, сообщает Ассоциация туроператоров России.
2022-08-22T13:52+0500
2022-08-22T13:52+0500
2022-08-22T13:52+0500
туризм
узбекистан
путешествие
россияне
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ургенч
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туроператоры
россия
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян. Если в апреле этого года Узбекистан посетили 29 тыс. граждан РФ, то уже в мае в республику из России прибыли 47,5 тыс. человек, в мае – 53 тыс., а в июле – свыше 61 тыс человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Государственный комитет по статистике Узбекистана (Госкомстат). По данным АТОР, с апреля по июль текущего года Узбекистан прибыли более 190,5 тыс. российских граждан. Почти такое же число путешественников из России – 190 тыс. человек, - посетили республику за весь год. Факторами для роста популярности Узбекистана стали удобство и вариативность перелетов, отсутствие ковидных ограничений, визового режима и языкового барьера, уточняют в Ассоциации. Также россиян привлекают доступные цены, безопасность во время поездки и возможность оформления международных банковских карт. К слову, предпочтения россиян относительно отдыха в Узбекистане почти не меняются – чаще всего российские туристы выбирают маршруты, связанные с посещением Самарканда и Бухары. Однако, по информации АТОР, растет интерес к Хиве и Ургенчу.Читайте также:
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спрос на путешествия в узбекистан среди россиян вырос в несколько раз эксперты туристической отрасли фиксируют растущий интерес к хиве и ургенчу сообщает ассоциация туроператоров россии госкомстат
спрос на путешествия в узбекистан среди россиян вырос в несколько раз эксперты туристической отрасли фиксируют растущий интерес к хиве и ургенчу сообщает ассоциация туроператоров россии госкомстат
Спрос на путешествия в Узбекистан среди россиян вырос в несколько раз
Эксперты туристической отрасли фиксируют растущий интерес к Хиве и Ургенчу, сообщает Ассоциация туроператоров России.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекистан становится все более привлекательной туристической страной для россиян. Если в апреле этого года Узбекистан посетили 29 тыс. граждан РФ, то уже в мае в республику из России прибыли 47,5 тыс. человек, в мае – 53 тыс., а в июле – свыше 61 тыс человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Государственный комитет по статистике Узбекистана (Госкомстат).
"Количество поездок россиян в Узбекистан за последние четыре месяца уже превысило показатель за весь 2021 год", - сообщается на сайте Ассоциации.
По данным АТОР, с апреля по июль текущего года Узбекистан прибыли более 190,5 тыс. российских граждан. Почти такое же число путешественников из России – 190 тыс. человек, - посетили республику за весь год.
"Возможно, что при сохранении текущей динамики, по итогам 2022 года их будет больше, чем в допандемийном 2019 году, когда россияне посетили Узбекистан 450 тысяч раз", - отмечает АТОР.
Факторами для роста популярности Узбекистана стали удобство и вариативность перелетов, отсутствие ковидных ограничений, визового режима и языкового барьера, уточняют в Ассоциации. Также россиян привлекают доступные цены, безопасность во время поездки и возможность оформления международных банковских карт.
К слову, предпочтения россиян относительно отдыха в Узбекистане почти не меняются – чаще всего российские туристы выбирают маршруты, связанные с посещением Самарканда и Бухары. Однако, по информации АТОР, растет интерес к Хиве и Ургенчу.