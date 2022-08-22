https://uz.sputniknews.ru/20220822/ukrainskie-voyska-za-sutki-obstrelyali-territoriyu-dnr-34-raza-27348318.html

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза

В ходе украинских обстрелов погибли два человека.

2022-08-22T12:21+0500

2022-08-22T12:21+0500

2022-08-22T12:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

днр

обстрел

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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. ВСУ за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 34 раза, выпустив 232 артилерийских снаряда различного калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Известно, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики. Также поступили сведения о гибели двух человек в Березовом, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.Кроме этого, были повреждены 31 домостроение в Киевском, районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также:

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