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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220822/ukrainskie-voyska-za-sutki-obstrelyali-territoriyu-dnr-34-raza-27348318.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза
В ходе украинских обстрелов погибли два человека.
2022-08-22T12:21+0500
2022-08-22T12:21+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
днр
обстрел
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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. ВСУ за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 34 раза, выпустив 232 артилерийских снаряда различного калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Известно, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики. Также поступили сведения о гибели двух человек в Березовом, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.Кроме этого, были повреждены 31 домостроение в Киевском, районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также:
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украинские войска за сутки обстреляли территорию днр 34 раза ежедневная сводка сколько человек погибли в ходе украинских обстрелов погибли два человека 19 пострадали сколько человек погибли погибло пострадали пострадало
украинские войска за сутки обстреляли территорию днр 34 раза ежедневная сводка сколько человек погибли в ходе украинских обстрелов погибли два человека 19 пострадали сколько человек погибли погибло пострадали пострадало

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза

12:21 22.08.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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В ходе украинских обстрелов погибли два человека.
ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. ВСУ за последние сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 34 раза, выпустив 232 артилерийских снаряда различного калибра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - Sputnik) ... (Выпущено) 232 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Известно, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики. Также поступили сведения о гибели двух человек в Березовом, 19 человек получили ранения различной степени тяжести.
Кроме этого, были повреждены 31 домостроение в Киевском, районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.
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