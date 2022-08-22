https://uz.sputniknews.ru/20220822/uzbekistan-ne-svernet-s-puti-reform-stavku-nds-snizyat-do-12--27363083.html

Узбекистан не свернет с пути реформ: ставку НДС снизят до 12%

Узбекистан не свернет с пути реформ: ставку НДС снизят до 12%

Последний раз НДС снижался три года назад с 20% до 15%.

2022-08-22T18:03+0500

2022-08-22T18:03+0500

2022-08-22T18:08+0500

экономика

узбекистан

ндс

реформы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1e/26668741_0:0:668:377_1920x0_80_0_0_cddda80ec548751a66a5fd2df0914c12.png

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. С начала следующего года в Узбекистане снизят ставку налога на добавленную стоимость до 12%, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.По словам президента, ему поступали идеи отложить снижение налога из-за нестабильной экономической ситуации в мире, а также из-за того, что страна еще не восстановилась от последствий пандемии.Напомним:в прошлом году во время открытого диалога с предпринимателями глава государства заявил, что в Узбекистане продолжат политику по поддержке бизнеса, а также еще больше снизят ставку НДС, которая сейчас составляет 15%. Читайте также:Необходимо увеличить количество предприятий среднего бизнеса — МирзиёевМирзиёев: для микробизнеса введут единую налоговую ставку

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

новый узбекистан шавкат мирзиёев заявил ндс ставка экономика бизнес предприятия предприятие в узбекистане ставка налога на добавленную стоимость сколько когда менялась новости новость