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Узбекистан не свернет с пути реформ: ставку НДС снизят до 12%
Узбекистан не свернет с пути реформ: ставку НДС снизят до 12%
Последний раз НДС снижался три года назад с 20% до 15%.
2022-08-22T18:03+0500
2022-08-22T18:03+0500
2022-08-22T18:08+0500
экономика
узбекистан
ндс
реформы
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. С начала следующего года в Узбекистане снизят ставку налога на добавленную стоимость до 12%, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.По словам президента, ему поступали идеи отложить снижение налога из-за нестабильной экономической ситуации в мире, а также из-за того, что страна еще не восстановилась от последствий пандемии.Напомним:в прошлом году во время открытого диалога с предпринимателями глава государства заявил, что в Узбекистане продолжат политику по поддержке бизнеса, а также еще больше снизят ставку НДС, которая сейчас составляет 15%. Читайте также:Необходимо увеличить количество предприятий среднего бизнеса — МирзиёевМирзиёев: для микробизнеса введут единую налоговую ставку
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новый узбекистан шавкат мирзиёев заявил ндс ставка экономика бизнес предприятия предприятие в узбекистане ставка налога на добавленную стоимость сколько когда менялась новости новость
новый узбекистан шавкат мирзиёев заявил ндс ставка экономика бизнес предприятия предприятие в узбекистане ставка налога на добавленную стоимость сколько когда менялась новости новость
Узбекистан не свернет с пути реформ: ставку НДС снизят до 12%
18:03 22.08.2022 (обновлено: 18:08 22.08.2022)
Президент отметил, что ставку налога на добавленную стоимость снизят, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
С начала следующего года в Узбекистане снизят ставку налога на добавленную стоимость до 12%, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По словам президента, ему поступали идеи отложить снижение налога из-за нестабильной экономической ситуации в мире, а также из-за того, что страна еще не восстановилась от последствий пандемии.
"Но хочу заверить вас: мы никогда не свернем с пути реформ и с 1 января 2023 года снизим ставку налога на добавленную стоимость до 12%!", - подчеркнул Мирзиёев.
Напомним:в прошлом году во время открытого диалога с предпринимателями глава государства заявил, что в Узбекистане продолжат политику по поддержке бизнеса, а также еще больше снизят ставку НДС, которая сейчас составляет 15%.