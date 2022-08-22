https://uz.sputniknews.ru/20220822/neobxodimo-uvelichit-kolichestvo-predpriyatiy-srednego-biznesa--mirziyoev--27360887.html

Необходимо увеличить количество предприятий среднего бизнеса — Мирзиёев

Необходимо увеличить количество предприятий среднего бизнеса — Мирзиёев

Мирзиёев объяснил, как будут поддерживать предпринимателей.

2022-08-22T17:12+0500

2022-08-22T17:12+0500

2022-08-22T17:12+0500

экономика

шавкат мирзиёев

бизнес

узбекистан

президент

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане необходимо увеличить число быстрорастущих предприятий среднего бизнеса с нынешних 3,5 тысячи до 10 тысяч, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Для этого с 1 января 2023 года предприятия, перешедшие с малого бизнеса на средний, два года будут платить 50% налога на прибыль. При этом они будут пользоваться упрощенной налоговой, финансовой и статистической отчетностью. К тому же государство будет компенсировать 50% расходов на страхование имущества. Кроме того, для предприятий установят льготу в 20% на государственные закупки, а также в рамках госзакупок им будут выплачивать аванс в размере 50%, в то время как сейчас он составляет 15%.Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года для микробизнеса введут единую налоговую ставку в 4%. Читайте также:Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилемВ Узбекистане пройдет Неделя диалога с предпринимателями

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