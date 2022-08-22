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Необходимо увеличить количество предприятий среднего бизнеса — Мирзиёев
Необходимо увеличить количество предприятий среднего бизнеса — Мирзиёев
Мирзиёев объяснил, как будут поддерживать предпринимателей.
2022-08-22T17:12+0500
2022-08-22T17:12+0500
экономика
шавкат мирзиёев
бизнес
узбекистан
президент
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане необходимо увеличить число быстрорастущих предприятий среднего бизнеса с нынешних 3,5 тысячи до 10 тысяч, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Для этого с 1 января 2023 года предприятия, перешедшие с малого бизнеса на средний, два года будут платить 50% налога на прибыль. При этом они будут пользоваться упрощенной налоговой, финансовой и статистической отчетностью. К тому же государство будет компенсировать 50% расходов на страхование имущества. Кроме того, для предприятий установят льготу в 20% на государственные закупки, а также в рамках госзакупок им будут выплачивать аванс в размере 50%, в то время как сейчас он составляет 15%.Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года для микробизнеса введут единую налоговую ставку в 4%. Читайте также:Российские импортеры заинтересовались ферганским текстилемВ Узбекистане пройдет Неделя диалога с предпринимателями
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мирзиёев президент узбекистана экономика предприятия налоги средний бизнес льготы налоговая ставка новости новость
мирзиёев президент узбекистана экономика предприятия налоги средний бизнес льготы налоговая ставка новости новость

Необходимо увеличить количество предприятий среднего бизнеса — Мирзиёев

17:12 22.08.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства объяснил, как в Узбекистане будут поддерживать предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане необходимо увеличить число быстрорастущих предприятий среднего бизнеса с нынешних 3,5 тысячи до 10 тысяч, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Для этого с 1 января 2023 года предприятия, перешедшие с малого бизнеса на средний, два года будут платить 50% налога на прибыль. При этом они будут пользоваться упрощенной налоговой, финансовой и статистической отчетностью. К тому же государство будет компенсировать 50% расходов на страхование имущества.
Кроме того, для предприятий установят льготу в 20% на государственные закупки, а также в рамках госзакупок им будут выплачивать аванс в размере 50%, в то время как сейчас он составляет 15%.
Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года для микробизнеса введут единую налоговую ставку в 4%.
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