https://uz.sputniknews.ru/20220822/uzbekistanskie-voennye-lidiruyut-v-konkurse-vernyy-drug-na-armi-2022-27350355.html

Узбекистанские военные лидируют в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2022

Узбекистанские военные лидируют в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2022

В Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище завершился очередной этап конкурса "Верный друг" в рамках Армейских международных игр.

2022-08-22T12:50+0500

2022-08-22T12:50+0500

2022-08-22T12:50+0500

армейские международные игры арми

узбекистан

военные

чирчик

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Военнослужащие Узбекистана лидируют в очередном этапе конкурса "Верный друг", который проходит в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище в рамках АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Первыми на соревнованиях выступили представители Алжира, затем сборня Беларуси. После этого выступала команда Узбекистана с собаками Гита и Бренда, которые под руководством военных республики, уверенно выполнили поставленные задачи. После - команда России.Известно, что в этом году было добавлено новое условие, которое включало в себя ряд нормативов.Так, служебные собаки под руководством кинологов должны были выполнять элементы поворота вправо-влево, назад, остановки во время движения, бега, сидения, лежания, вставания, движения из стороны в сторону, медленного или нормального шага по команде. Команда Узбекистана продемонстрировала высокие результаты в данных дисциплинах.Кроме этого, в соревнованиях по "Дог биатлону" среди мужчин узбекистанская команда одержала абсолютную победу. Среди женских команд в данной дисциплине сборная Узбекистана также занимает лидирующую позицию.Напомним: армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более пяти тыс. военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.Читайте также:

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в чирчикском высшем танковом командно инженерном училище завершился очередной этап конкурса верный друг в рамках армейских международных игр узбекистанские военные лидируют в конкурсе верный друг на арми 2022 результаты узбекистана