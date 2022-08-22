https://uz.sputniknews.ru/20220822/uzbekistanskie-voennye-lidiruyut-v-konkurse-vernyy-drug-na-armi-2022-27350355.html
Узбекистанские военные лидируют в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2022
Узбекистанские военные лидируют в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2022
В Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище завершился очередной этап конкурса "Верный друг" в рамках Армейских международных игр.
2022-08-22T12:50+0500
2022-08-22T12:50+0500
2022-08-22T12:50+0500
армейские международные игры арми
узбекистан
военные
чирчик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/16/27348551_0:50:1141:692_1920x0_80_0_0_e83bfab1f32f8603e6c69dfbc3871a36.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Военнослужащие Узбекистана лидируют в очередном этапе конкурса "Верный друг", который проходит в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище в рамках АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Первыми на соревнованиях выступили представители Алжира, затем сборня Беларуси. После этого выступала команда Узбекистана с собаками Гита и Бренда, которые под руководством военных республики, уверенно выполнили поставленные задачи. После - команда России.Известно, что в этом году было добавлено новое условие, которое включало в себя ряд нормативов.Так, служебные собаки под руководством кинологов должны были выполнять элементы поворота вправо-влево, назад, остановки во время движения, бега, сидения, лежания, вставания, движения из стороны в сторону, медленного или нормального шага по команде. Команда Узбекистана продемонстрировала высокие результаты в данных дисциплинах.Кроме этого, в соревнованиях по "Дог биатлону" среди мужчин узбекистанская команда одержала абсолютную победу. Среди женских команд в данной дисциплине сборная Узбекистана также занимает лидирующую позицию.Напомним: армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более пяти тыс. военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/16/27348551_64:0:987:692_1920x0_80_0_0_79306f719258f06f5e4d6583b649fa49.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в чирчикском высшем танковом командно инженерном училище завершился очередной этап конкурса верный друг в рамках армейских международных игр узбекистанские военные лидируют в конкурсе верный друг на арми 2022 результаты узбекистана
в чирчикском высшем танковом командно инженерном училище завершился очередной этап конкурса верный друг в рамках армейских международных игр узбекистанские военные лидируют в конкурсе верный друг на арми 2022 результаты узбекистана
Узбекистанские военные лидируют в конкурсе "Верный друг" на АрМИ-2022
В Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище завершился очередной этап конкурса "Верный друг" в рамках Армейских международных игр.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Военнослужащие Узбекистана лидируют в очередном этапе конкурса "Верный друг", который проходит в Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище в рамках АрМИ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Первыми на соревнованиях выступили представители Алжира, затем сборня Беларуси. После этого выступала команда Узбекистана с собаками Гита и Бренда, которые под руководством военных республики, уверенно выполнили поставленные задачи. После - команда России.
Известно, что в этом году было добавлено новое условие, которое включало в себя ряд нормативов.Так, служебные собаки под руководством кинологов должны были выполнять элементы поворота вправо-влево, назад, остановки во время движения, бега, сидения, лежания, вставания, движения из стороны в сторону, медленного или нормального шага по команде. Команда Узбекистана продемонстрировала высокие результаты в данных дисциплинах.
Кроме этого, в соревнованиях по "Дог биатлону" среди мужчин узбекистанская команда одержала абсолютную победу. Среди женских команд в данной дисциплине сборная Узбекистана также занимает лидирующую позицию.
Напомним: армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более пяти тыс. военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.