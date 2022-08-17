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Как будут продавать акции крупнейших предприятий Узбекистана
Как будут продавать акции крупнейших предприятий Узбекистана
Правительство Узбекистана разработало план продажи акций.
2022-08-17T11:23+0500
2022-08-17T11:23+0500
экономика
акции
продажа
предприятия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Кабинет Министров утвердил "Дорожную карту" первичного и вторичного публичных размещений акций крупных государственных предприятий на фондовой бирже в период с 2022 по 2023 год.Документ предусматривает проведение аудита крупных государственных предприятий с привлечением международных экспертов по процессам приватизации, а также публичное размещение акций предприятий на национальных и зарубежных фондовых биржах.В перечень документа вошло 21 предприятие различных сфер и отраслей, в том числе АО “Узметкомбинат”, “Uzbekistan Airways”, “Узбекнефтгаз”, “Узавтосаноат”, “Uzauto Motors” “Узбекистон почтаси” “Узбекинвест”, “Узтрансгаз”, “O’ztemiryo’lkonteyner”, 6 банков (Халк банк, “Кишлок курилиш банк”, “Агробанк”, “Узмиллийбанк”, “Микрокредитбанк”, “Алокабанк”), “Узагросугурта”, “Узбекгеофизика”, “Dori-Darmon”, “Alskom” “Universal Sug’urta”.Так, руководители исполнительных органов предприятий, несут личную ответственность за обеспечение качественного и своевременного выполнения задач, указанных в "дорожной карте".Ранее Агентство госактивов Узбекистана объявило о конкурсе по продаже Чиназского НПЗ и АО Дори-Дармон. Читайте также:Ташкент и Уфа наметили совместные инвестпроекты в БашкортостанеВ Узбекистане намерены снизить стоимость производимой мебели
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акции, продажа, предприятия, узбекистан
акции, продажа, предприятия, узбекистан

Как будут продавать акции крупнейших предприятий Узбекистана

11:23 17.08.2022
© Sputnik / Наталья СеливерстоваЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Мунаввар Разакова
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Правительство Узбекистана разработало подробный план продажи акций 21 крупной компании до конца 2023 года.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Кабинет Министров утвердил "Дорожную карту" первичного и вторичного публичных размещений акций крупных государственных предприятий на фондовой бирже в период с 2022 по 2023 год.
Документ предусматривает проведение аудита крупных государственных предприятий с привлечением международных экспертов по процессам приватизации, а также публичное размещение акций предприятий на национальных и зарубежных фондовых биржах.
В перечень документа вошло 21 предприятие различных сфер и отраслей, в том числе АО “Узметкомбинат”, “Uzbekistan Airways”, “Узбекнефтгаз”, “Узавтосаноат”, “Uzauto Motors” “Узбекистон почтаси” “Узбекинвест”, “Узтрансгаз”, “O’ztemiryo’lkonteyner”, 6 банков (Халк банк, “Кишлок курилиш банк”, “Агробанк”, “Узмиллийбанк”, “Микрокредитбанк”, “Алокабанк”), “Узагросугурта”, “Узбекгеофизика”, “Dori-Darmon”, “Alskom” “Universal Sug’urta”.
Так, руководители исполнительных органов предприятий, несут личную ответственность за обеспечение качественного и своевременного выполнения задач, указанных в "дорожной карте".
Ранее Агентство госактивов Узбекистана объявило о конкурсе по продаже Чиназского НПЗ и АО Дори-Дармон.
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