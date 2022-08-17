https://uz.sputniknews.ru/20220817/kak-budut-prodavat-aktsii-krupneyshix-predpriyatiy-uzbekistana--27208630.html

Как будут продавать акции крупнейших предприятий Узбекистана

Как будут продавать акции крупнейших предприятий Узбекистана

Правительство Узбекистана разработало план продажи акций.

2022-08-17T11:23+0500

2022-08-17T11:23+0500

2022-08-17T11:23+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Кабинет Министров утвердил "Дорожную карту" первичного и вторичного публичных размещений акций крупных государственных предприятий на фондовой бирже в период с 2022 по 2023 год.Документ предусматривает проведение аудита крупных государственных предприятий с привлечением международных экспертов по процессам приватизации, а также публичное размещение акций предприятий на национальных и зарубежных фондовых биржах.В перечень документа вошло 21 предприятие различных сфер и отраслей, в том числе АО “Узметкомбинат”, “Uzbekistan Airways”, “Узбекнефтгаз”, “Узавтосаноат”, “Uzauto Motors” “Узбекистон почтаси” “Узбекинвест”, “Узтрансгаз”, “O’ztemiryo’lkonteyner”, 6 банков (Халк банк, “Кишлок курилиш банк”, “Агробанк”, “Узмиллийбанк”, “Микрокредитбанк”, “Алокабанк”), “Узагросугурта”, “Узбекгеофизика”, “Dori-Darmon”, “Alskom” “Universal Sug’urta”.Так, руководители исполнительных органов предприятий, несут личную ответственность за обеспечение качественного и своевременного выполнения задач, указанных в "дорожной карте".Ранее Агентство госактивов Узбекистана объявило о конкурсе по продаже Чиназского НПЗ и АО Дори-Дармон. Читайте также:Ташкент и Уфа наметили совместные инвестпроекты в БашкортостанеВ Узбекистане намерены снизить стоимость производимой мебели

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Мунаввар Разакова

акции, продажа, предприятия, узбекистан