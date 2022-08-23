https://uz.sputniknews.ru/20220823/eto-ne-istochnik-energii-glavnoe-zablujdenie-o-kofe-27403834.html
Это не источник энергии: главное заблуждение о кофе
Это не источник энергии: главное заблуждение о кофе
Диетолог рассказал о главном заблуждении относительно кофе. Эксперт уверяет, это не источник энергии, как многие думают, и привел в пример убедительный факт.
2022-08-23T22:04+0500
2022-08-23T22:04+0500
2022-08-23T22:04+0500
это интересно
кофе
диетолог
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Люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, и возникло заблуждение, что этот напиток может дать уставшему человеку энергию. На самом же деле кофеин ничего нового не привносит в организм. Он активизирует то, что там и так было, отметил в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко.Непонимание воздействия, которое кофе оказывает на организм, может сильно навредить, предостерег врач.Если человек ощущает крайнюю степень усталости, то ему нужно поспать, а не пить кофе в больших объемах – в противном случае можно в прямом смысле слова свалиться с ног, заключил врач.Читайте также:Чем может быть полезно пивоС чем нельзя пить кофе – эксперт
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как пить кофе почему не бодрит ли кофе правильно пить советы диетолога эксперт рассказал главное заблуждение почему пример утро
как пить кофе почему не бодрит ли кофе правильно пить советы диетолога эксперт рассказал главное заблуждение почему пример утро
Это не источник энергии: главное заблуждение о кофе
Диетолог рассказал о главном заблуждении относительно кофе. Эксперт уверяет, это не источник энергии, как многие думают, и привел в пример убедительный факт.
Люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, и возникло заблуждение, что этот напиток может дать уставшему человеку энергию.
На самом же деле кофеин ничего нового не привносит в организм. Он активизирует то, что там и так было, отметил
в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко.
"Люди думают, что кофе – это источник энергии. То есть если я устал, если у меня нет сил, то достаточно выпить кофе, чтобы получить энергию. На самом деле все не так. Кофеин просто стимулирует сжигание внутренних запасов энергии. Он как бы ускоряет работу клеток, то, насколько быстро клетки из имеющихся запасов вырабатывают энергию. С точки зрения химии, это стимулятор метаболизма, а не источник энергии", – объяснил Обложко.
Непонимание воздействия, которое кофе оказывает на организм, может сильно навредить, предостерег врач.
"Когда уже и так внутренних источников энергии не осталось и уже есть запредельная усталость, некоторые люди продолжают себя стимулировать кофеином. В этом случае эффект может быть обратным. Вместо энергии вы получите раздражительность и резкую утрату концентрации. У водителей такое часто бывает: они думают, что с помощью кофеина получат энергию, а после употребления почти сразу засыпают", – привел пример Сергей Обложко.
Если человек ощущает крайнюю степень усталости, то ему нужно поспать, а не пить кофе в больших объемах – в противном случае можно в прямом смысле слова свалиться с ног, заключил врач.