https://uz.sputniknews.ru/20220823/eto-ne-istochnik-energii-glavnoe-zablujdenie-o-kofe-27403834.html

Это не источник энергии: главное заблуждение о кофе

Это не источник энергии: главное заблуждение о кофе

Диетолог рассказал о главном заблуждении относительно кофе. Эксперт уверяет, это не источник энергии, как многие думают, и привел в пример убедительный факт.

2022-08-23T22:04+0500

2022-08-23T22:04+0500

2022-08-23T22:04+0500

это интересно

кофе

диетолог

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Люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, и возникло заблуждение, что этот напиток может дать уставшему человеку энергию. На самом же деле кофеин ничего нового не привносит в организм. Он активизирует то, что там и так было, отметил в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт, диетолог Сергей Обложко.Непонимание воздействия, которое кофе оказывает на организм, может сильно навредить, предостерег врач.Если человек ощущает крайнюю степень усталости, то ему нужно поспать, а не пить кофе в больших объемах – в противном случае можно в прямом смысле слова свалиться с ног, заключил врач.Читайте также:Чем может быть полезно пивоС чем нельзя пить кофе – эксперт

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