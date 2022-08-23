https://uz.sputniknews.ru/20220823/jiteli-kazaxstana-prosyat-obyavit-posla-ukrainy-personoy-non-grata-27379902.html

Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата

Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата

Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины.

2022-08-23T12:08+0500

2022-08-23T12:08+0500

2022-08-23T12:08+0500

в мире

казахстан

украина

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) просит МИД республики объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских, передает РИА Новости.До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских."Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы ассоциации Владимира Божко в Facebook*.Объединение также призывает казахстанскую прокуратуру "провести проверку факта распространения этого материала с заявлением посла Украины в соцсетях и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также:Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре

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