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Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата
Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата
Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины.
2022-08-23T12:08+0500
2022-08-23T12:08+0500
в мире
казахстан
украина
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) просит МИД республики объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских, передает РИА Новости.До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских."Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы ассоциации Владимира Божко в Facebook*.Объединение также призывает казахстанскую прокуратуру "провести проверку факта распространения этого материала с заявлением посла Украины в соцсетях и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также:Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
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казахстан посол украины в казахстане петр врублевский что сказал заявил заявления новости русские украины уничтожать убивать русских ассамблея народа новости
казахстан посол украины в казахстане петр врублевский что сказал заявил заявления новости русские украины уничтожать убивать русских ассамблея народа новости

Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата

12:08 23.08.2022
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел ШОС в Астане
Заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2022
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Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) просит МИД республики объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских, передает РИА Новости.
До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских.
"Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы ассоциации Владимира Божко в Facebook*.
Объединение также призывает казахстанскую прокуратуру "провести проверку факта распространения этого материала с заявлением посла Украины в соцсетях и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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