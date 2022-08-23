https://uz.sputniknews.ru/20220823/jiteli-kazaxstana-prosyat-obyavit-posla-ukrainy-personoy-non-grata-27379902.html
Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата
Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата
Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины.
2022-08-23T12:08+0500
2022-08-23T12:08+0500
2022-08-23T12:08+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) просит МИД республики объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских, передает РИА Новости.До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских."Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы ассоциации Владимира Божко в Facebook*.Объединение также призывает казахстанскую прокуратуру "провести проверку факта распространения этого материала с заявлением посла Украины в соцсетях и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также:Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
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казахстан посол украины в казахстане петр врублевский что сказал заявил заявления новости русские украины уничтожать убивать русских ассамблея народа новости
казахстан посол украины в казахстане петр врублевский что сказал заявил заявления новости русские украины уничтожать убивать русских ассамблея народа новости
Жители Казахстана просят объявить посла Украины персоной нон грата
Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания посла Украины в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана (АРСК) просит МИД республики объявить посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского персоной нон грата из-за его высказываний о русских, передает РИА Новости
.
До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина, по предварительным данным, посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских.
"Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИДа Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы ассоциации Владимира Божко в Facebook*.
Объединение также призывает казахстанскую прокуратуру "провести проверку факта распространения этого материала с заявлением посла Украины в соцсетях и в соответствии с законом привлечь к ответственности лиц, причастных к его изготовлению и опубликованию".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская