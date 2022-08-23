https://uz.sputniknews.ru/20220823/tasnim-erdogan-i-asad-mogut-vstretitsya-na-sammite-shos-v-sentyabre-27374586.html

Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре

Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре

Ранее Эрдоган заявлял, что президент России Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Самарканде.

2022-08-23T10:06+0500

2022-08-23T10:06+0500

2022-08-23T10:10+0500

политика

реджеп тайип эрдоган

башар асад

шос

саммит

президент рф

президент

владимир путин

самарканд

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Главы Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС, который пройдет в сентябре в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.Ранее турецкий президент заявил, что глава России Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.Также в агентстве рассказывают, что лидер лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее посетит Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.Известно, что что эта поездка будет совершена на специальном 12-местном самолете, и это будет первый рейс из турецкого аэропорта в Дамаск за 10 лет, начиная с 2011 года прямые рейсы не выполняются.Кроме этого, о возможной встречи президентов Турции и Сирии сообщил также колумнист газеты Türkiye Фуат Угур. Это издание известно своей близостью к правительству страны.Читайте также:

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ранее эрдоган заявлял, что президент россии владимир путин пригласил его на встречу шос в самарканде tasnim эрдоган и асад могут встретиться на саммите шос в сентябре