https://uz.sputniknews.ru/20220823/tasnim-erdogan-i-asad-mogut-vstretitsya-na-sammite-shos-v-sentyabre-27374586.html
Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
Ранее Эрдоган заявлял, что президент России Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Самарканде.
2022-08-23T10:06+0500
2022-08-23T10:06+0500
2022-08-23T10:10+0500
политика
реджеп тайип эрдоган
башар асад
шос
саммит
президент рф
президент
владимир путин
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26787587_0:265:2700:1784_1920x0_80_0_0_fd3d82f3efd07408a112d0c877094e79.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Главы Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС, который пройдет в сентябре в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.Ранее турецкий президент заявил, что глава России Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.Также в агентстве рассказывают, что лидер лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее посетит Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.Известно, что что эта поездка будет совершена на специальном 12-местном самолете, и это будет первый рейс из турецкого аэропорта в Дамаск за 10 лет, начиная с 2011 года прямые рейсы не выполняются.Кроме этого, о возможной встречи президентов Турции и Сирии сообщил также колумнист газеты Türkiye Фуат Угур. Это издание известно своей близостью к правительству страны.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26787587_0:12:2700:2037_1920x0_80_0_0_dc9ad2eba9af4d57ed0b8d67363f3dfa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ранее эрдоган заявлял, что президент россии владимир путин пригласил его на встречу шос в самарканде tasnim эрдоган и асад могут встретиться на саммите шос в сентябре
ранее эрдоган заявлял, что президент россии владимир путин пригласил его на встречу шос в самарканде tasnim эрдоган и асад могут встретиться на саммите шос в сентябре
Tasnim: Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
10:06 23.08.2022 (обновлено: 10:10 23.08.2022)
Ранее Эрдоган заявлял, что президент России Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Главы Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут встретиться на саммите ШОС, который пройдет в сентябре в Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Ранее турецкий президент заявил, что глава России Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре.
"Президент России (Владимир Путин) пригласил Эрдогана принять участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Путин также попросил Асада принять участие в этой встрече", - пишет иранское агентство.
Также в агентстве рассказывают, что лидер лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее посетит Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.
"Согласно полученным известиям, Перинчека в этой поездке будет сопровождать ряд бывших министров и ветеранов турецкой дипломатии, а отчет об этой поездке будет представлен турецким властям", - говорится в сообщении.
Известно, что что эта поездка будет совершена на специальном 12-местном самолете, и это будет первый рейс из турецкого аэропорта в Дамаск за 10 лет, начиная с 2011 года прямые рейсы не выполняются.
"В центре внимания этой поездки будут пути восстановления отношений, совместная борьба с терроризмом на севере Сирии и возвращение беженцев. Также, исходя из полученной информации, если эта встреча будет положительной и доклад будет представлен и подытожен в Дамаске и Анкаре, возможно, лидеры двух стран встретятся друг с другом на полях предстоящего заседания Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Эта встреча пройдет в Узбекистане в последние дни сентября", - уточняют в агентстве.
Кроме этого, о возможной встречи президентов Турции и Сирии сообщил также колумнист газеты Türkiye Фуат Угур. Это издание известно своей близостью к правительству страны.