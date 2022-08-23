https://uz.sputniknews.ru/20220823/medvedev-sosedi-ukrainy-ne-mogut-garantirovat-ey-bezopasnost-27388064.html

Медведев: соседи Украины не могут гарантировать ей безопасность

Медведев: соседи Украины не могут гарантировать ей безопасность

Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией

2022-08-23T14:08+0500

2022-08-23T14:08+0500

2022-08-23T14:08+0500

дмитрий медведев

россия

украина

киев

россия

безопасность

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Украины продолжает придумывать для себя разные "гарантии безопасности" на будущее, но очевидно, что никакие соседи им их дать не могут, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию", - написал Медведев в Telegram-канале.До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, как заявляют украинские издания, объявили о выходе первого документа с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, он назвал его "очень мощным" и подчеркнул, что документ могут опубликовать 29-30 августа.Читайте также:Смерть Дугиной: что известно о подозреваемой в убийстве

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