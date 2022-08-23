https://uz.sputniknews.ru/20220823/medvedev-sosedi-ukrainy-ne-mogut-garantirovat-ey-bezopasnost-27388064.html
Медведев: соседи Украины не могут гарантировать ей безопасность
Медведев: соседи Украины не могут гарантировать ей безопасность
Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией
2022-08-23T14:08+0500
2022-08-23T14:08+0500
2022-08-23T14:08+0500
дмитрий медведев
россия
украина
киев
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/17/27388178_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_976b98517128806b9c1528c0c57cb639.jpg
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Власти Украины продолжает придумывать для себя разные "гарантии безопасности" на будущее, но очевидно, что никакие соседи им их дать не могут, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию", - написал Медведев в Telegram-канале.До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, как заявляют украинские издания, объявили о выходе первого документа с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, он назвал его "очень мощным" и подчеркнул, что документ могут опубликовать 29-30 августа.Читайте также:Смерть Дугиной: что известно о подозреваемой в убийстве
россия
украина
киев
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/17/27388178_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_01357ea4c0660a619448c69b6c97c403.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина дмитрий медведев заявления новости гарантии безопасности специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
украина дмитрий медведев заявления новости гарантии безопасности специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
Медведев: соседи Украины не могут гарантировать ей безопасность
Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но Киев от этой возможности отказался, заявил Медведев.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Власти Украины продолжает придумывать для себя разные "гарантии безопасности" на будущее, но очевидно, что никакие соседи им их дать не могут, считает
зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию", - написал Медведев в Telegram-канале.
До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, как заявляют украинские издания, объявили о выходе первого документа с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, он назвал его "очень мощным" и подчеркнул, что документ могут опубликовать 29-30 августа.