https://uz.sputniknews.ru/20220823/vospitateley-detsadov-jdet-povyshenie-zarplat-27402884.html

Воспитателей детсадов ждет повышение зарплат

Воспитателей детсадов ждет повышение зарплат

Министерство дошкольного образования разработало акт по повышению зарплат воспитателей и директоров детских садов, а также цифровизировало систему выделения субсидий.

2022-08-23T21:46+0500

2022-08-23T21:46+0500

2022-08-23T21:46+0500

общество

детский сад

зарплата

министерство дошкольного образования

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования рассказали о существующих проблемах в сфере дошкольного образования и принимаемых мерах по их решению, передает корреспондент Sputnik.В частности, одной из проблем детских садов страны является низкая квалификация работников. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Узбекистана. По данным министерства, 65,5% воспитателей не имеют высшего образования, что негативно сказывается на обучении дошколят.В качестве решения данной проблемы выбран путь стимулирования работников детских садов путем повышения оклада в зависимости от квалификационной категории.Увеличить заработную плату планируют в два этапа. Так, оклад директоров детских садов повысят на 60% (с 2,2 млн до 3,5 млн сумов). Воспитателям с высшим образованием — на 60-74% (с 1,6 млн до 2,5 млн сумов), а помощникам воспитателя — на 70% (с 1,3 млн. до 2,3 млн. сумов).Всего на реализацию акта планируют выделить 2,9 трлн сумов бюджетных средств.Кроме этого, Министерством дошкольного образования была создана информационная система "Управление негосударственными дошкольными образовательными организациями" которая минимизирует человеческий фактор при распределении бюджетных субсидий для частных детских садов. Запустить систему по всей стране планируют с 1 сентября.Напомним, количество детских садов в текущем году выросло до 28 тысяч. На сегодняшний день дошкольное образование получают более 60%, детей в возрасте 3 -7 лет.Также за последние 6 месяцев текущего года свою работу начали 46 государственно-частных детсадов вместимостью более 5 тыс человек и 342 семейных вместимостью более 11 тыс человек.Читайте также:Семейным детсадам разрешили принимать детей до 3 летНовую методику обучения русскому языку внедрят в детсадах Узбекистана – фото

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