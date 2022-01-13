https://uz.sputniknews.ru/20220113/v-detsadax-uzbekistana-nachnut-izuchat-russkiy-yazyk-kak-inostrannyy--foto-22178613.html

В детсадах Узбекистана начнут изучать русский язык как иностранный – фото

В детсадах Узбекистана начнут изучать русский язык как иностранный – фото

Педагогам презентовали очередной образовательный проект Российского центра науки и культуры в Ташкенте (Россотрудничества) – "Нескучный детский сад".

2022-01-13T12:54+0500

2022-01-13T12:54+0500

2022-01-13T14:23+0500

общество

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0d/22178441_0:333:2224:1584_1920x0_80_0_0_b07ba0d2a614072d76e1e62ef6a4d6b4.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. В детских садах республики обучают двум иностранным языкам – русскому и английскому. Большинство родителей хотят, чтобы их дети изучали как иностранный именно русский язык. Однако конкретных образовательных методик и пособий для таких педагогов ДОО пока нет.Об этом говорили на тренинге-семинаре для преподавателей русского языка как иностранного в детских садах и руководителей методических объединений. Встреча прошла в городе Нурафшане Ташкентской области.Что может измениться в детских садах в 2022 году — видео >>Кроме того, педагогам презентовали очередной образовательный проект Российского центра науки и культуры в Ташкенте (Россотрудничества) – "Нескучный детский сад". Здесь обучение дошколят будет проходить в игровой форме, чтобы им было не только познавательно, интересно, но и весело. В создании проекта также принимает участие Агентство по популяризации изучения иностранных языков.По выбору родителейВ Узбекистане фактически нет методик и пособий для дошкольных образовательных организаций (ДОО) по преподаванию русского языка как иностранного, говорят специалисты. Однако потребность в этом есть. Большинство родителей хотят, чтобы их дети изучали русский язык, рассказали представители ташкентского областного управления Агентства по популяризации изучения иностранных языков.В Узбекистане разработан закон о фонде поддержки детей >>"На территории ташкентской области в детских садах определенной штатной единицы для преподавателя русского или английского языков нет. Есть штат преподавателя иностранного языка. В зависимости от того, какой язык для своих детей выберут большинство родителей, такой они и будут изучать. Около 80% родителей предпочитают русский язык как иностранный", - объяснила сотрудник Агентства по популяризации изучения иностранных языков в Ташкентской области Зарина Рахимова.Как преподаватьПо словам Рахимовой, агентство тесно сотрудничает с Российским центром науки и культуры. В частности, педагоги из ташобласти ежемесячно обучаются там в школе методического мастерства. Это помогает им, например, самостоятельно разрабатывать раздаточный материал для дошкольников.Сложнее обстоит дело непосредственно с методикой преподавания русского языка как иностранного. Об этом также рассказали сами педагоги детских садов области. Во время презентации проекта они обратились к Россотрудничеству с просьбой организовать для них обучающие курсы.Для активной жизни: специализированные детсады получили уникальное оборудование >>Как заявила специалист агентства, для детских садов внедрение методик по преподаванию русского языка как иностранного – новый этап развития. А все новое, это всегда трудно, добавила эксперт."Самое главное, чтобы наши педагоги не остались в этой трудности одни. Поэтому мы очень надеемся на поддержку наших российских коллег", - отметила Рахимова.Говорим по-русскиПоддержать педагогов намерено и Министерство дошкольного образования. Специалисты инновационного центра по методическому обеспечению при ведомстве разработали парциальную программу (дополнение к основному образованию) для дошкольников "Говорим по-русски". Об этом корреспонденту Sputnik рассказала замначальника Ташкентского областного управления дошкольного образования Диляфруз Махмудова.В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% >>"Программа предназначена для детей старших подготовительных групп. В пилотном формате она будет внедрена уже с нового учебного года", - пояснила спикер.Если эксперимент окажется успешным, то в ближайшем будущем во всех ДОО страны будут преподавать русский язык как иностранный уже по новой эффективной методике.Читайте также:Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду >>В Ферганской области открылся детсад, построенный на средства Таджикистана >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

детский сад