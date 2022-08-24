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Шойгу прибыл в Узбекистан
Шойгу прибыл в Узбекистан
Глава Минобороны России примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников ШОС.
2022-08-24T07:32+0500
2022-08-24T07:32+0500
общество
сергей шойгу
узбекистан
шос
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает военное ведомство.Отмечается, что министр примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).На прошлой недели Ташкент посетил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В столице Узбекистана прошла встрече секретарей Совбезов государств-членов ШОС.Читайте также:Патрушев рассказал, зачем США учения в Центральной АзииЗаседание МБО ШОС пройдет в Ташкенте
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зачем сергей шойгу приехал прибыл прилетел в узбекистан глава министерство обороны минобороны россии рф совещание руководителей военных ведомств шос
зачем сергей шойгу приехал прибыл прилетел в узбекистан глава министерство обороны минобороны россии рф совещание руководителей военных ведомств шос

Шойгу прибыл в Узбекистан

07:32 24.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2022
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Глава Минобороны России примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников ШОС.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает военное ведомство.
Отмечается, что министр примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС", — сказано в сообщении.

На прошлой недели Ташкент посетил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В столице Узбекистана прошла встрече секретарей Совбезов государств-членов ШОС.
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