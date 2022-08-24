Шойгу прибыл в Узбекистан
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Глава Минобороны России примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников ШОС.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает военное ведомство.
Отмечается, что министр примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В совещании, которое состоится 24 августа, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС", — сказано в сообщении.
На прошлой недели Ташкент посетил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В столице Узбекистана прошла встрече секретарей Совбезов государств-членов ШОС.
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