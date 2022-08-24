https://uz.sputniknews.ru/20220824/shoygu-pribyl-v-uzbekistan-27404895.html

Шойгу прибыл в Узбекистан

Шойгу прибыл в Узбекистан

Глава Минобороны России примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников ШОС.

2022-08-24T07:32+0500

2022-08-24T07:32+0500

2022-08-24T07:32+0500

общество

сергей шойгу

узбекистан

шос

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, сообщает военное ведомство.Отмечается, что министр примет участие в совещании руководителей военных ведомств государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).На прошлой недели Ташкент посетил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В столице Узбекистана прошла встрече секретарей Совбезов государств-членов ШОС.Читайте также:Патрушев рассказал, зачем США учения в Центральной АзииЗаседание МБО ШОС пройдет в Ташкенте

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