https://uz.sputniknews.ru/20220823/patrushev-rasskazal-zachem-ssha-ucheniya-v-tsentralnoy-azii-27400571.html

Патрушев рассказал, зачем США учения в Центральной Азии

Патрушев рассказал, зачем США учения в Центральной Азии

Секретарь совбеза России Николай Патрушев связал учения США в Таджикистане с ознакомления с возможным театром военных действий.

2022-08-23T20:16+0500

2022-08-23T20:16+0500

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общество

николай патрушев

сша

учения

центральная азия

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Военные учения в Центральной Азии нужны США, в первую очередь, для ознакомления с потенциальным театром военных действий, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет РИА Новости.Россия рассматривает начавшиеся в Таджикистане 10 августа учения "Региональное сотрудничество-2022" с участием США как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций", сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС.Он выразил надежду, что все страны-члены ШОС осознают, какие чрезвычайно высокие риски для общей безопасности представляют эти американские инициативы.США начали в Таджикистане военные учения "Региональное сотрудничество — 2022" 10 августа. В них участвовали военные Соединенных Штатов, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Монголии. Утверждается, что "Региональное сотрудничество" — это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц.Читайте также:США могут объявить дефолт по внешнему долгу — ПатрушевПатрушев: Запад развязал против России гибридную войнуПатрушев и Махмудов обсудили Украину и попытки создания напряженности в СНГ

сша

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