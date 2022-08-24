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Создавая еще более сильную армию: что дает Узбекистану и ШОС совещание министров обороны
Создавая еще более сильную армию: что дает Узбекистану и ШОС совещание министров обороны
Узбекистан усиливает свои позиции на международной арене.
2022-08-24T20:46+0500
2022-08-24T20:46+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошло совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Что дает данная встреча для безопасности государств ШОС, корреспонденту Sputnik рассказали политологи.Правильные вещиСовещание министров обороны ШОС способствует развитию сразу нескольких направлений в сфере безопасности, считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Одно из них - подготовка военных кадров, о необходимости которой говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Политолог также подчеркнул, что совместные мероприятия оборонных ведомств государств-членов ШОС помогают предотвращать угрозы безопасности в регионе.Невзирая на турбулентностьМногие спикеры совещания, включая министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова, говорили о том, что важность ШОС повышается в условиях глобальных изменений.Как считает директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев, сейчас происходит серьезная геополитическая и экономическая трансформация, которую также называют "геополитической турбулентностью".Между тем, Узбекистан становится важным игроком на международной арене, укрепляя свои позиции в регионе, полагает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Речь идет не о вмешательстве Узбекистана в дела других государств, а о том, что наличие сильного игрока всегда каким-то образом сдерживает негативные процессы и в соседних странах, отметил Шатров.Читайте также:Ситуация в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА — ШойгуШойгу: независимый курс стран ШОС - пример для всего мира
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что дает узбекистану и шос совещание министров обороны узбекистан международная арена армия россия шойгу китай центральная азия совещание министров обороны шос итоги результаты основные тезисы ташкент мнение экспертов политика новости новость
что дает узбекистану и шос совещание министров обороны узбекистан международная арена армия россия шойгу китай центральная азия совещание министров обороны шос итоги результаты основные тезисы ташкент мнение экспертов политика новости новость

Создавая еще более сильную армию: что дает Узбекистану и ШОС совещание министров обороны

20:46 24.08.2022
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСовещание министров обороны государств-членов ШОС в г. Ташкенте
Совещание министров обороны государств-членов ШОС в г. Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2022
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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Узбекистан усиливает свои позиции на международной арене - в том числе и благодаря высокой подготовке армии, считают в экспертной среде.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошло совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Что дает данная встреча для безопасности государств ШОС, корреспонденту Sputnik рассказали политологи.
Правильные вещи
Совещание министров обороны ШОС способствует развитию сразу нескольких направлений в сфере безопасности, считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Одно из них - подготовка военных кадров, о необходимости которой говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Совещание министров обороны ШОС дает несколько очень правильных и важных вещей. Также оно приводит к укреплению обороноспособности этих стран. С помощью России и отчасти Китая страны Центральной Азии закупают вооружения по очень низким ценам", - сказал он.
Политолог также подчеркнул, что совместные мероприятия оборонных ведомств государств-членов ШОС помогают предотвращать угрозы безопасности в регионе.
"В этом регионе есть две базовые угрозы. Первая – это угроза безопасности со стороны территории Афганистана. Еще одна военная угроза, которая снимается благодаря активному сотрудничеству всех членов Организации – это возможность столкновения между странами-членами ШОС", – добавил он.
Невзирая на турбулентность
Многие спикеры совещания, включая министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова, говорили о том, что важность ШОС повышается в условиях глобальных изменений.
Как считает директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев, сейчас происходит серьезная геополитическая и экономическая трансформация, которую также называют "геополитической турбулентностью".
"Буквально на глазах рождается новый миропорядок, замена однополярного мира, который возник в 1991 году. Как и все большие глобальные исторические процессы, он ведет к очень серьезной конфронтации между странами", - заявил эксперт.
Между тем, Узбекистан становится важным игроком на международной арене, укрепляя свои позиции в регионе, полагает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"От стабильности в Узбекистане, от прочности существующей политической системы, от уровня обороноспособности страны, от силы узбекской армии часто зависит порядок и в соседних государствах", - объяснил Шатров.
Речь идет не о вмешательстве Узбекистана в дела других государств, а о том, что наличие сильного игрока всегда каким-то образом сдерживает негативные процессы и в соседних странах, отметил Шатров.
"Сила и компетентность и подготовленность узбекской армии не поддается сомнению. Узбекская армия – сильнейшая в регионе. И, соответственно, в ШОС Узбекистан занимает не просто достойное место, она по праву там находится как один из доноров или гарантов безопасности в этом регионе", - сказал эксперт.
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