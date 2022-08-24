https://uz.sputniknews.ru/20220824/sozdavaya-esche-bolee-silnuyu-armiyu-chto-daet-uzbekistanu-i-shos-soveschanie-ministrov-oborony--27442415.html

Создавая еще более сильную армию: что дает Узбекистану и ШОС совещание министров обороны

Создавая еще более сильную армию: что дает Узбекистану и ШОС совещание министров обороны

Узбекистан усиливает свои позиции на международной арене.

2022-08-24T20:46+0500

2022-08-24T20:46+0500

2022-08-24T20:46+0500

в мире

мировой порядок

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошло совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Что дает данная встреча для безопасности государств ШОС, корреспонденту Sputnik рассказали политологи.Правильные вещиСовещание министров обороны ШОС способствует развитию сразу нескольких направлений в сфере безопасности, считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Одно из них - подготовка военных кадров, о необходимости которой говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Политолог также подчеркнул, что совместные мероприятия оборонных ведомств государств-членов ШОС помогают предотвращать угрозы безопасности в регионе.Невзирая на турбулентностьМногие спикеры совещания, включая министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова, говорили о том, что важность ШОС повышается в условиях глобальных изменений.Как считает директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев, сейчас происходит серьезная геополитическая и экономическая трансформация, которую также называют "геополитической турбулентностью".Между тем, Узбекистан становится важным игроком на международной арене, укрепляя свои позиции в регионе, полагает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Речь идет не о вмешательстве Узбекистана в дела других государств, а о том, что наличие сильного игрока всегда каким-то образом сдерживает негативные процессы и в соседних странах, отметил Шатров.Читайте также:Ситуация в Афганистане - серьезный вызов безопасности в ЦА — ШойгуШойгу: независимый курс стран ШОС - пример для всего мира

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