Создавая еще более сильную армию: что дает Узбекистану и ШОС совещание министров обороны
© Министерство иностранных дел УзбекистанаСовещание министров обороны государств-членов ШОС в г. Ташкенте
Узбекистан усиливает свои позиции на международной арене - в том числе и благодаря высокой подготовке армии, считают в экспертной среде.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня в Ташкенте прошло совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Что дает данная встреча для безопасности государств ШОС, корреспонденту Sputnik рассказали политологи.
Правильные вещи
Совещание министров обороны ШОС способствует развитию сразу нескольких направлений в сфере безопасности, считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Одно из них - подготовка военных кадров, о необходимости которой говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Совещание министров обороны ШОС дает несколько очень правильных и важных вещей. Также оно приводит к укреплению обороноспособности этих стран. С помощью России и отчасти Китая страны Центральной Азии закупают вооружения по очень низким ценам", - сказал он.
Политолог также подчеркнул, что совместные мероприятия оборонных ведомств государств-членов ШОС помогают предотвращать угрозы безопасности в регионе.
"В этом регионе есть две базовые угрозы. Первая – это угроза безопасности со стороны территории Афганистана. Еще одна военная угроза, которая снимается благодаря активному сотрудничеству всех членов Организации – это возможность столкновения между странами-членами ШОС", – добавил он.
Невзирая на турбулентность
Многие спикеры совещания, включая министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова, говорили о том, что важность ШОС повышается в условиях глобальных изменений.
Как считает директор Центра исследовательских инициатив Ma`no Бахтиёр Эргашев, сейчас происходит серьезная геополитическая и экономическая трансформация, которую также называют "геополитической турбулентностью".
"Буквально на глазах рождается новый миропорядок, замена однополярного мира, который возник в 1991 году. Как и все большие глобальные исторические процессы, он ведет к очень серьезной конфронтации между странами", - заявил эксперт.
Между тем, Узбекистан становится важным игроком на международной арене, укрепляя свои позиции в регионе, полагает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"От стабильности в Узбекистане, от прочности существующей политической системы, от уровня обороноспособности страны, от силы узбекской армии часто зависит порядок и в соседних государствах", - объяснил Шатров.
Речь идет не о вмешательстве Узбекистана в дела других государств, а о том, что наличие сильного игрока всегда каким-то образом сдерживает негативные процессы и в соседних странах, отметил Шатров.
"Сила и компетентность и подготовленность узбекской армии не поддается сомнению. Узбекская армия – сильнейшая в регионе. И, соответственно, в ШОС Узбекистан занимает не просто достойное место, она по праву там находится как один из доноров или гарантов безопасности в этом регионе", - сказал эксперт.
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