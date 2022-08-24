https://uz.sputniknews.ru/20220824/v-uzbekistane-budut-besplatno-lechit-detey-so-sma-27441835.html
В Узбекистане будут бесплатно лечить детей со СМА
В Узбекистане будут бесплатно лечить детей со СМА
Для прохождения реабилитации детям выделят места в больнице.
2022-08-24T21:15+0500
2022-08-24T21:15+0500
2022-08-24T21:15+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане в текущем году из госбюджета выделят 115 млрд на закупку лекарств для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили представители ННО "СМА УМИД" в ходе пресс - конференции в Ташкенте.В частности, особое внимание будут уделять раннему выявлению заболевания и проводить ДНК-диагностику плода беременных женщин, находящихся в группе риска. Обследование станет доступно в Республиканском центре "Скрининг матери и ребёнка" и его региональных центрах.На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрированы 95 пациентов со СМА. Из них 76 человек в июне текущего года вошли в госпрограмму по бесплатному обеспечению лекарствами.Ещё 19 новых пациентов с выявленным диагнозом в ближайшее время будут внесены в регистр программы.Напомним: спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание с развитием прогрессирующей мышечной слабости. Оно является наиболее частой причиной детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.В апреле текущего года президент подписал постановление, согласно которому дети со СМА будут бесплатно получать лекарства и медицинскую помощь.Читайте также:В Узбекистане появятся частные семейные врачиОколо 700 пациентам бесплатно установили эндопротезы
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В Узбекистане будут бесплатно лечить детей со СМА
Для прохождения регулярной реабилитации пациентам со СМА будут выделены койко-места в Республиканской детской психоневрологической больнице им. Курбанова.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане в текущем году из госбюджета выделят 115 млрд на закупку лекарств для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили представители ННО "СМА УМИД" в ходе пресс - конференции в Ташкенте.
В частности, особое внимание будут уделять раннему выявлению заболевания и проводить ДНК-диагностику плода беременных женщин, находящихся в группе риска. Обследование станет доступно в Республиканском центре "Скрининг матери и ребёнка" и его региональных центрах.
"Мы разработали документ, который будет направлен на предупреждение генетического заболевания СМА и включит в себя прохождение ДНК - диагностики до вступления в брак. Процедура будет обязательной и бесплатной. Программа заработает с 1 января 2023 года", - отметила Эльмира Баситханова, заместитель министра здравоохранения.
На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрированы 95 пациентов со СМА. Из них 76 человек в июне текущего года вошли в госпрограмму по бесплатному обеспечению лекарствами.
Ещё 19 новых пациентов с выявленным диагнозом в ближайшее время будут внесены в регистр программы.
Напомним: спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание с развитием прогрессирующей мышечной слабости. Оно является наиболее частой причиной детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.
В апреле текущего года президент подписал постановление, согласно которому дети со СМА будут бесплатно получать лекарства и медицинскую помощь.