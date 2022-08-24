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В Узбекистане будут бесплатно лечить детей со СМА
В Узбекистане будут бесплатно лечить детей со СМА
Для прохождения реабилитации детям выделят места в больнице.
2022-08-24T21:15+0500
2022-08-24T21:15+0500
общество
дети
лечение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане в текущем году из госбюджета выделят 115 млрд на закупку лекарств для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили представители ННО "СМА УМИД" в ходе пресс - конференции в Ташкенте.В частности, особое внимание будут уделять раннему выявлению заболевания и проводить ДНК-диагностику плода беременных женщин, находящихся в группе риска. Обследование станет доступно в Республиканском центре "Скрининг матери и ребёнка" и его региональных центрах.На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрированы 95 пациентов со СМА. Из них 76 человек в июне текущего года вошли в госпрограмму по бесплатному обеспечению лекарствами.Ещё 19 новых пациентов с выявленным диагнозом в ближайшее время будут внесены в регистр программы.Напомним: спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание с развитием прогрессирующей мышечной слабости. Оно является наиболее частой причиной детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.В апреле текущего года президент подписал постановление, согласно которому дети со СМА будут бесплатно получать лекарства и медицинскую помощь.Читайте также:В Узбекистане появятся частные семейные врачиОколо 700 пациентам бесплатно установили эндопротезы
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детей со сма будут лечить бесплатно узбекистан спинальная мышечная атрофия бесплатное лечение сколько выделили сколько детей страдающих от диагноз болезнь здравоохранение новости новость медицина сма умид ташкент
детей со сма будут лечить бесплатно узбекистан спинальная мышечная атрофия бесплатное лечение сколько выделили сколько детей страдающих от диагноз болезнь здравоохранение новости новость медицина сма умид ташкент

В Узбекистане будут бесплатно лечить детей со СМА

21:15 24.08.2022
© unsplash.com/Hu ChenPerson holding baby's hand in close up photo
Person holding baby's hand in close up photo - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2022
© unsplash.com/Hu Chen
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Для прохождения регулярной реабилитации пациентам со СМА будут выделены койко-места в Республиканской детской психоневрологической больнице им. Курбанова.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Узбекистане в текущем году из госбюджета выделят 115 млрд на закупку лекарств для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили представители ННО "СМА УМИД" в ходе пресс - конференции в Ташкенте.
В частности, особое внимание будут уделять раннему выявлению заболевания и проводить ДНК-диагностику плода беременных женщин, находящихся в группе риска. Обследование станет доступно в Республиканском центре "Скрининг матери и ребёнка" и его региональных центрах.
"Мы разработали документ, который будет направлен на предупреждение генетического заболевания СМА и включит в себя прохождение ДНК - диагностики до вступления в брак. Процедура будет обязательной и бесплатной. Программа заработает с 1 января 2023 года", - отметила Эльмира Баситханова, заместитель министра здравоохранения.
На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрированы 95 пациентов со СМА. Из них 76 человек в июне текущего года вошли в госпрограмму по бесплатному обеспечению лекарствами.
Ещё 19 новых пациентов с выявленным диагнозом в ближайшее время будут внесены в регистр программы.
Напомним: спинальная мышечная атрофия генетическое заболевание с развитием прогрессирующей мышечной слабости. Оно является наиболее частой причиной детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.
В апреле текущего года президент подписал постановление, согласно которому дети со СМА будут бесплатно получать лекарства и медицинскую помощь.
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