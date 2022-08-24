https://uz.sputniknews.ru/20220824/v-uzbekistane-poyavyatsya-chastnye-semeynye-vrachi-27436634.html
В Узбекистане появятся частные семейные врачи
В Узбекистане появятся частные семейные врачи
Эксперимент по проекту проведут в Сырдарьинской области.
2022-08-24T17:23+0500
2022-08-24T17:23+0500
2022-08-24T17:23+0500
общество
узбекистан
медицина
врач
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Минздрав разработал проект постановления Правительства "О мерах по созданию дополнительных условий для занятия медицинской деятельностью опытных врачей". Общественное обсуждение документа продлится до 3 сентября.Согласно проекту, в республике разрешат вести практику семейной медицины без открытия отдельного медицинского учреждения. Эксперимент по внедрению проекта проведут в Сырдарьинской области с осени до конца текущего года, а с февраля будущего года с учетом его результатов – во всех других регионах страны.Документ устанавливает требования к ведению деятельности индивидуального семейного врача и порядку финансирования его деятельности.К деятельности индивидуального семейного врача допустят лиц, имеющих диплом или аттестат семейного врача, а также проработавших по специальности "семейный врач" не менее 2 лет, после получения лицензии.С заявлением на получение лицензии врачи можно будет обратиться в Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг. Размер платы за получение лицензии составит 1 БРВ.Напомним: в республике проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам.Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.Читайте также:В Индии открыли представительство Ташкентской медицинской академииОколо 700 пациентам бесплатно установили эндопротезы
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частные семейные врачи в узбекистане медицина врач частная медицина поликлиника узбекистан проект сырдарьинская область документ новости новость
частные семейные врачи в узбекистане медицина врач частная медицина поликлиника узбекистан проект сырдарьинская область документ новости новость
В Узбекистане появятся частные семейные врачи
Эксперимент по внедрению проекта проведут в Сырдарьинской области с осени до конца текущего года.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Минздрав разработал проект
постановления Правительства "О мерах по созданию дополнительных условий для занятия медицинской деятельностью опытных врачей". Общественное обсуждение документа продлится до 3 сентября.
Согласно проекту, в республике разрешат вести практику семейной медицины без открытия отдельного медицинского учреждения. Эксперимент по внедрению проекта проведут в Сырдарьинской области с осени до конца текущего года, а с февраля будущего года с учетом его результатов – во всех других регионах страны.
Документ устанавливает требования к ведению деятельности индивидуального семейного врача и порядку финансирования его деятельности.
К деятельности индивидуального семейного врача допустят лиц, имеющих диплом или аттестат семейного врача, а также проработавших по специальности "семейный врач" не менее 2 лет, после получения лицензии.
С заявлением на получение лицензии врачи можно будет обратиться в Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг. Размер платы за получение лицензии составит 1 БРВ.
Напомним: в республике проходит масштабная реформа здравоохранения. Так, до конца года в тысяче махаллей по всей стране появятся медицинские пункты, с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам.
Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.
Особый упор делается на развитие хирургии, трансплантологии и онкологии, для этого создаются современные лаборатории и узкопрофильные медицинские центры, для работы в медучреждениях страны привлекают специалистов из-за рубежа, в том числе из России. Улучшают систему подготовки местных кадров. Так, Узбекистан и Россия подписали договор о закупке российских роботов-симуляторов для медицинских вузов республики.