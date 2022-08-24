https://uz.sputniknews.ru/20220824/vashington-anonsiroval-krupneyshiy-paket-pomoschi-ukraine--27439326.html

Вашингтон анонсировал "крупнейший" пакет помощи Украине

Вашингтон анонсировал "крупнейший" пакет помощи Украине

До этого максимальный размер помощи составлял $1 млрд.

2022-08-24T19:21+0500

2022-08-24T19:21+0500

2022-08-24T19:21+0500

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Киеву в размере почти $3 млрд. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу Белого дома.Также пресс-служба американского лидера отметила, что эта сумма поможет Украине купить необходимое - системы ПВО, вооружения для защиты от беспилотников, артиллерийские системы и боеприпасы.Ранее появилась информация, что Вашингтон планирует поставить Киеву управляемые снаряды Excalibur.Читайте также:Как Украина превращается в государство-камикадзеКуда на самом деле уходит украинское зерно

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