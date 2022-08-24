https://uz.sputniknews.ru/20220824/vashington-anonsiroval-krupneyshiy-paket-pomoschi-ukraine--27439326.html
Вашингтон анонсировал "крупнейший" пакет помощи Украине
Вашингтон анонсировал "крупнейший" пакет помощи Украине
До этого максимальный размер помощи составлял $1 млрд.
2022-08-24T19:21+0500
2022-08-24T19:21+0500
2022-08-24T19:21+0500
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Киеву в размере почти $3 млрд. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу Белого дома.Также пресс-служба американского лидера отметила, что эта сумма поможет Украине купить необходимое - системы ПВО, вооружения для защиты от беспилотников, артиллерийские системы и боеприпасы.Ранее появилась информация, что Вашингтон планирует поставить Киеву управляемые снаряды Excalibur.Читайте также:Как Украина превращается в государство-камикадзеКуда на самом деле уходит украинское зерно
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сша анонсировали новый крупнейший пакет помощи украине украина украинский кризис накачивание вооружением деньги киев киевская власть байден вашингтон новости мира политики новость
сша анонсировали новый крупнейший пакет помощи украине украина украинский кризис накачивание вооружением деньги киев киевская власть байден вашингтон новости мира политики новость
Вашингтон анонсировал "крупнейший" пакет помощи Украине
До этого максимальный размер помощи Соединенных Штатов для Украины составлял $1 млрд.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Киеву в размере почти $3 млрд. Об этом сообщает Радио Sputnik
со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 миллиарда долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности", – цитирует слова Байдена пресс-служба.
Также пресс-служба американского лидера отметила, что эта сумма поможет Украине купить необходимое - системы ПВО, вооружения для защиты от беспилотников, артиллерийские системы и боеприпасы.
Ранее появилась
информация, что Вашингтон планирует поставить Киеву управляемые снаряды Excalibur.