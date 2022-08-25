https://uz.sputniknews.ru/20220825/arxeologi-proveli-3d-semku-pamyatnikov-drevnix-tyurkov--foto--27444317.html

Археологи провели 3D-съемку памятников древних тюрков — фото

Археологи провели 3D-съемку памятников древних тюрков — фото

За 10 дней экспедиции ученые изучили 5 древних памятников.

2022-08-25T08:01+0500

2022-08-25T08:01+0500

2022-08-25T08:01+0500

культура

археологические раскопки

памятник

тюркские народы

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Во время экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие, Калмаккырган-2022" археологи обнаружили новые артефакты и провели 3D-съемку древнетюркских памятников. Об этом рассказали участники экспедиции.Результаты экспедиции прокомментировал профессор кафедры археологии исторического факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Рустам Сулейманов.Специалисты научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии Алтайского государственного университета (АлтГУ) вместе с коллегами преодолели более двух тысяч километров.По словам Рустама Сулейманова, раскопки в Узбекистане содержательно носят другой характер и сосредоточены, в основном, в местах урбанизации древних народов.Один из этапов прошедшей экспедиции проходил в районе горы Калмаккырган в Казахстане, где провели фотосъемку для создания 3D-модели уже раскопанной поминальной оградки VII-VIII вв. н. э. Большую ценность, по словам ученых, представляет крупная стела — достаточно редкое и необычное сооружение для тех времен. Это свидетельство того, что оградка была сооружена на значимом для древних тюрков месте. Возможно, на месте культового объекта более раннего времени. Кроме этого, была исследована новая еще не изученная парная оградка.В результате экспедиции также сфотографировали довольно редкое тюркское изваяние — скульптуру человека, выполненную, по мнению ученых, с хорошим художественным вкусом.3D-модели всех сфотографированных в ходе экспедиции артефактов, по соглашению с музеями и научными центрами Казахстана, войдут в коллекцию виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков", созданного в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" АлтГУ.Напомним: "Большой Алтай: тюркское наследие, Калмаккырган-2022" — одна из трех археологических экспедиций 2022 года, которые проводятся АлтГУ с целью мониторинга и составления единой виртуальной карты тюркских памятников Большого Алтая как исторической родины всех тюркских народов.Читайте также:Музеи Центральной Азии могут стать участниками виртуального проекта"Ромео и Джульетту" афанасьевской эпохи нашли рядом с тюркским курганом

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