Археологи провели 3D-съемку памятников древних тюрков — фото
© пресс-служба АлтГУПогребение сяньбийского времени на Берельском некрополе, Восточный Казахстан. Фото Ярослав Фролов
© пресс-служба АлтГУ
За десять дней экспедиции ученые изучили и сфотографировали в 3D-формате пять памятников предтюркского и тюркского времени Восточного Казахстана в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая" АлтГУ.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Во время экспедиции "Большой Алтай: тюркское наследие, Калмаккырган-2022" археологи обнаружили новые артефакты и провели 3D-съемку древнетюркских памятников. Об этом рассказали участники экспедиции.
© пресс-служба АлтГУКостяная накладка на рукоять плети. Областной историко-краеведческий музей г. Семей. Республика Казахстан. Фото Ярослав Фролов
Костяная накладка на рукоять плети. Областной историко-краеведческий музей г. Семей. Республика Казахстан. Фото Ярослав Фролов
© пресс-служба АлтГУ
Результаты экспедиции прокомментировал профессор кафедры археологии исторического факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Рустам Сулейманов.
© пресс-служба АлтГУФотосъемка тюркских изваяний в экпозиции Областного историко-краеведческого музея г. Семей. Фото Ярослав Фролов
Фотосъемка тюркских изваяний в экпозиции Областного историко-краеведческого музея г. Семей. Фото Ярослав Фролов
© пресс-служба АлтГУ
Специалисты научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии Алтайского государственного университета (АлтГУ) вместе с коллегами преодолели более двух тысяч километров.
"Наш отряд провел работы на ранее не исследованном кургане. Судя по особенностям погребального обряда, мы предполагаем, что этот курган относится к предтюркскому времени или позднесакскому периоду. Чтобы точно датировать захоронение, необходимо провести радиоуглеродный анализ", — рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергей Грушин.
По словам Рустама Сулейманова, раскопки в Узбекистане содержательно носят другой характер и сосредоточены, в основном, в местах урбанизации древних народов.
"Курганные могильники здесь намного старше тюрков. Как правило, места захоронений ранних кочевников расположены по периферии оазисов, которые разделяли большие степные пространства. Могильники тюрков встречаются редко и в предгорьях. Их элита вселялась в города в качестве правителей и быстро перенимала местные обряды погребения. В музеях иногда встречаются единичные балбалы, но большую ценность представляет богатый нумизматический материал. Правители оазисов чеканили и отливали монеты на китайский манер", — отметил Рустам Сулайманов.
© пресс-служба АлтГУ3D-съемка музеефицированной тюркской оградки в Восточном Казахстане. Фото Ярослав Фролов
3D-съемка музеефицированной тюркской оградки в Восточном Казахстане. Фото Ярослав Фролов
© пресс-служба АлтГУ
Один из этапов прошедшей экспедиции проходил в районе горы Калмаккырган в Казахстане, где провели фотосъемку для создания 3D-модели уже раскопанной поминальной оградки VII-VIII вв. н. э. Большую ценность, по словам ученых, представляет крупная стела — достаточно редкое и необычное сооружение для тех времен. Это свидетельство того, что оградка была сооружена на значимом для древних тюрков месте. Возможно, на месте культового объекта более раннего времени. Кроме этого, была исследована новая еще не изученная парная оградка.
"Мы надеемся, что в будущем году на других объектах мы вместе с нашими казахстанскими коллегами раскопаем и, возможно, найдем интересные материалы. Ранее в подобных тюркских оградках археологи в редких случаях находили останки жертвенных животных, а также сосуды, в том числе, металлические. Пока что мы осуществили 3D-съемку этих парных оградок", — рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергей Грушин.
В результате экспедиции также сфотографировали довольно редкое тюркское изваяние — скульптуру человека, выполненную, по мнению ученых, с хорошим художественным вкусом.
© пресс-служба АлтГУФотосъемка погребений сяньбийского времени на Берельском некрополе, Восточный Казахстан. Фото Ярослав Фролов
Фотосъемка погребений сяньбийского времени на Берельском некрополе, Восточный Казахстан. Фото Ярослав Фролов
© пресс-служба АлтГУ
"Древний мастер тонко передал черты лица человека, который держит в руках сосуд, а также детали его прически — представленной серией длинных косичек, спускающихся на спину. Кроме того, мы сняли достаточно редкую вещь — это костяная накладка на плеть с орнаментом. Изображение на ней с одной стороны похоже на птицу, а с другой — напоминает голову дзерена или сайгака. Скорее всего, она относится к позднетюркскому времени", — пояснил директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав Фролов.
3D-модели всех сфотографированных в ходе экспедиции артефактов, по соглашению с музеями и научными центрами Казахстана, войдут в коллекцию виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков", созданного в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" АлтГУ.
© пресс-служба АлтГУФотосъемка погребений сяньбийского времени на Берельском некрополе, Восточный Казахстан. Фото Ярослав Фролов
Фотосъемка погребений сяньбийского времени на Берельском некрополе, Восточный Казахстан. Фото Ярослав Фролов
© пресс-служба АлтГУ
"Что касается 3D-археологии в Узбекистане — этим пока занимаются наши архитекторы, которые архивируют сотни памятников средневековья. Программу комплексных исследований коллег из НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ могу только приветствовать. Создание подобного виртуального архива — великое дело", — отметил Рустам Сулайманов.
Напомним: "Большой Алтай: тюркское наследие, Калмаккырган-2022" — одна из трех археологических экспедиций 2022 года, которые проводятся АлтГУ с целью мониторинга и составления единой виртуальной карты тюркских памятников Большого Алтая как исторической родины всех тюркских народов.
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