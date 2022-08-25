https://uz.sputniknews.ru/20220825/na-proekty-jenskogo-biznesa-vydelili-10-mlrd-sumov-27446027.html
На проекты женского бизнеса выделили 10 млрд. сумов
На проекты женского бизнеса выделили 10 млрд. сумов
До конца 2023 года во всех регионах появятся технопарки.
2022-08-25T09:10+0500
2022-08-25T09:10+0500
2022-08-25T09:10+0500
экономика
стартап
финансирование
узбекистан
женщины
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В первом полугодии 2022 года в Узбекистане профинансировали шестнадцать стартап-проектов на общую сумму 12,9 млрд. сумов, что на 177,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом на брифинге в АИМК сообщила руководитель информационной службы Министерства инновационного развития Назокат Абдукундузова.Конкурс "Будущий ученый" организовали в рамках государственных программ, связанных с научной деятельностью. В первом сезоне конкурса двадцать пять стартапов получили финансирование на общую сумму 8,4 млрд. сумов. Во втором сезоне, проходящем в нынешнем году, уже двадцать стартапов получили 10,2 млрд сумов.Также в рамках конкурса "Первый шаг к женскому бизнесу" девушкам выделили 10 млрд. сумов из Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.Так, за последние три года объявили десять конкурсов по финансированию стартап-проектов. Всего было профинансировано около ста пятидесяти пяти проектов на сумму 104,0 млрд. сумов. В результате финансирования проектов в республике появилось 1279 новых рабочих мест.Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:Какую поддержку получат изобретатели УзбекистанаВ Узбекистане стартовало производство масла из косточек граната
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на проекты женского бизнеса выделили 10 млрд сумов технопарки стартапы проекты женщины финансирование конкурс поддержка инновация женщин
на проекты женского бизнеса выделили 10 млрд сумов технопарки стартапы проекты женщины финансирование конкурс поддержка инновация женщин
На проекты женского бизнеса выделили 10 млрд. сумов
До конца 2023 года во всех регионах республики появятся молодежные технопарки.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В первом полугодии 2022 года в Узбекистане профинансировали шестнадцать стартап-проектов на общую сумму 12,9 млрд. сумов, что на 177,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом на брифинге в АИМК сообщила руководитель информационной службы Министерства инновационного развития Назокат Абдукундузова.
Конкурс "Будущий ученый" организовали в рамках государственных программ, связанных с научной деятельностью. В первом сезоне конкурса двадцать пять стартапов получили финансирование на общую сумму 8,4 млрд. сумов. Во втором сезоне, проходящем в нынешнем году, уже двадцать стартапов получили 10,2 млрд сумов.
Также в рамках конкурса "Первый шаг к женскому бизнесу" девушкам выделили 10 млрд. сумов из Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.
Так, за последние три года объявили десять конкурсов по финансированию стартап-проектов. Всего было профинансировано около ста пятидесяти пяти проектов на сумму 104,0 млрд. сумов. В результате финансирования проектов в республике появилось 1279 новых рабочих мест.
Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.