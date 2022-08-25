https://uz.sputniknews.ru/20220825/na-proekty-jenskogo-biznesa-vydelili-10-mlrd-sumov-27446027.html

На проекты женского бизнеса выделили 10 млрд. сумов

На проекты женского бизнеса выделили 10 млрд. сумов

До конца 2023 года во всех регионах появятся технопарки.

2022-08-25T09:10+0500

2022-08-25T09:10+0500

2022-08-25T09:10+0500

экономика

стартап

финансирование

узбекистан

женщины

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В первом полугодии 2022 года в Узбекистане профинансировали шестнадцать стартап-проектов на общую сумму 12,9 млрд. сумов, что на 177,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом на брифинге в АИМК сообщила руководитель информационной службы Министерства инновационного развития Назокат Абдукундузова.Конкурс "Будущий ученый" организовали в рамках государственных программ, связанных с научной деятельностью. В первом сезоне конкурса двадцать пять стартапов получили финансирование на общую сумму 8,4 млрд. сумов. Во втором сезоне, проходящем в нынешнем году, уже двадцать стартапов получили 10,2 млрд сумов.Также в рамках конкурса "Первый шаг к женскому бизнесу" девушкам выделили 10 млрд. сумов из Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.Так, за последние три года объявили десять конкурсов по финансированию стартап-проектов. Всего было профинансировано около ста пятидесяти пяти проектов на сумму 104,0 млрд. сумов. В результате финансирования проектов в республике появилось 1279 новых рабочих мест.Напомним: президент Узбекистана утвердил Национальную программу, в соответствии с которой будут предприняты меры по повышению активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны. Документ рассчитан на 2022-2026 годы.Читайте также:Какую поддержку получат изобретатели УзбекистанаВ Узбекистане стартовало производство масла из косточек граната

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на проекты женского бизнеса выделили 10 млрд сумов технопарки стартапы проекты женщины финансирование конкурс поддержка инновация женщин