https://uz.sputniknews.ru/20220825/stanet-li-oon-meshat-kievu-vzorvat-zaes---mnenie-eksperta-27453978.html

Станет ли ООН мешать Киеву взорвать ЗАЭС - мнение эксперта

Станет ли ООН мешать Киеву взорвать ЗАЭС - мнение эксперта

На заседании Совета безопасности ООН Россия представила доказательства украинских провокаций на Запорожской АЭС.

2022-08-25T12:08+0500

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Москве важно было зафиксировать свои позиции по обстрелам ЗАЭС на площадке ООН, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россия представила свидетельства украинских провокаций на ЗАЭС, а также доказательства причастия Украины к убийству политолога Дарьи Дугиной. В интервью "Sputnik на русском" Солонников заявил, что, если случится ядерная катастрофа, уже нельзя будет говорить о том, что никто не предупреждал об этом Запад. Как отреагировали на заседании Совбеза на предоставленные Россией доказательства? Почему бездействуют США и их союзники? Есть ли смысл России заключать соглашения с ООН и западными странами? Обо всем этом – в видео Sputnik.

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