https://uz.sputniknews.ru/20220825/stanet-li-oon-meshat-kievu-vzorvat-zaes---mnenie-eksperta-27453978.html
Станет ли ООН мешать Киеву взорвать ЗАЭС - мнение эксперта
Станет ли ООН мешать Киеву взорвать ЗАЭС - мнение эксперта
На заседании Совета безопасности ООН Россия представила доказательства украинских провокаций на Запорожской АЭС.
2022-08-25T12:08+0500
2022-08-25T12:08+0500
2022-08-25T12:08+0500
видео
киев
оон
аэс
совет безопасности оон
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/18/27436612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01e33b18c47db53ae19e834e9594b08f.jpg
Москве важно было зафиксировать свои позиции по обстрелам ЗАЭС на площадке ООН, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россия представила свидетельства украинских провокаций на ЗАЭС, а также доказательства причастия Украины к убийству политолога Дарьи Дугиной. В интервью "Sputnik на русском" Солонников заявил, что, если случится ядерная катастрофа, уже нельзя будет говорить о том, что никто не предупреждал об этом Запад. Как отреагировали на заседании Совбеза на предоставленные Россией доказательства? Почему бездействуют США и их союзники? Есть ли смысл России заключать соглашения с ООН и западными странами? Обо всем этом – в видео Sputnik.
киев
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/18/27436612_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d76481a4c6c04ee4abd6bd2489934cd3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
станет ли оон мешать киеву взорвать заэс мнение эксперта на заседании совета безопасности оон россия представила доказательства украинских провокаций на запорожской аэс
станет ли оон мешать киеву взорвать заэс мнение эксперта на заседании совета безопасности оон россия представила доказательства украинских провокаций на запорожской аэс
Станет ли ООН мешать Киеву взорвать ЗАЭС - мнение эксперта
На заседании Совета безопасности ООН Россия представила доказательства украинских провокаций на Запорожской АЭС.
Москве важно было зафиксировать свои позиции по обстрелам ЗАЭС на площадке ООН, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Напомним, что на заседании Совбеза ООН Россия представила свидетельства украинских провокаций на ЗАЭС, а также доказательства причастия Украины к убийству политолога Дарьи Дугиной.
В интервью "Sputnik на русском" Солонников заявил, что, если случится ядерная катастрофа, уже нельзя будет говорить о том, что никто не предупреждал об этом Запад. Как отреагировали на заседании Совбеза на предоставленные Россией доказательства? Почему бездействуют США и их союзники? Есть ли смысл России заключать соглашения с ООН и западными странами? Обо всем этом – в видео Sputnik.