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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220825/vsu-za-sutki-nanesli-17-udarov-po-zaporojskoy-aes-27467640.html
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС
Подробнее об украинских обстрелах атомной электростанции - читайте в нашем материале.
2022-08-25T14:49+0500
2022-08-25T14:49+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
удар
аэс
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. За прошедшие сутки украинские войска почти 30 раз обстреляли район Энергодара. Из этих ударов 17 пришлось непосредственно по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.По словам главы администрации области, днем ранее было 73 прилета.Напомним: ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.Читайте также:
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всу за сутки нанесли 17 ударов по запорожской аэс украинских обстрелах атомной электростанции украина киевский режим обстреливает атомную электростанцию
всу за сутки нанесли 17 ударов по запорожской аэс украинских обстрелах атомной электростанции украина киевский режим обстреливает атомную электростанцию

ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС

14:49 25.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Здание насосной станции, поврежденное в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Подробнее об украинских обстрелах атомной электростанции - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. За прошедшие сутки украинские войска почти 30 раз обстреляли район Энергодара. Из этих ударов 17 пришлось непосредственно по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

"За сутки было 29 обстрелов, мы фиксируем каждый прилет. Девять из них было по промышленной зоне, 17 по территории АЭС, и еще три мы фиксировали в районе Каменка-Днепровский", — цитирует РИА Новости Балицкого.

По словам главы администрации области, днем ранее было 73 прилета.
Напомним: ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. В последние недели украинские войска регулярно обстреливают территорию АЭС, город Энергодар и окрестные села.
При этом в Киеве требуют от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум, чтобы ее войска принудительно ушли со станции. В Москве не раз отмечали, что установление российской армией контроля над АЭС оправданно, так как может предотвратить утечку ядерных и радиоактивных материалов.
Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации, которую возглавит он лично, посетит ЗАЭС в ближайшие дни.
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