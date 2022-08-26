https://uz.sputniknews.ru/20220826/po-marshrutu-tashkent--samara-zapustili-dopolnitelnyy-poezd-27506800.html
По маршруту Ташкент — Самара запустили дополнительный поезд
По маршруту Ташкент — Самара запустили дополнительный поезд
Сейчас между Ташкентом и Самарой ходит один поезд в неделю.
2022-08-26T18:14+0500
2022-08-26T18:14+0500
2022-08-26T18:14+0500
туризм
ташкент
самара
поезд
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" по просьбам пассажиров запустила еще один состав по маршруту Ташкент — Самара — Ташкент (№ 5 / 6).Дополнительный поезд начнет курсировать с 1 октября. Состав будет отправляться с вокзала Ташкента по субботам в 19:05 и прибывать в Самару в понедельник вечером. Дорога в 2271 км займет чуть более 49 часов.Как сообщает компания, в плацкартный вагон билет стоит 1 482 250 сумов, в купейный — 2 298 340 сумов. Цены действительны на 26 августа.Купить билет можно в железнодорожной кассе или онлайн на сайтае chipta.railway.uz. Дополнительная информация доступна в кассах, справочных бюро и по телефону 1005.С 23 июня между Ташкентом и Самарой ходит один поезд в неделю. Он выезжает из Ташкента вечером в четверг, а в субботу приезжает в российский город. Обратно состав отправляется в воскресенье.Помимо Самары, из городов России УТЙ сейчас обслуживает только Волгоград. Туда поезда из столицы Узбекистана отправляются каждую неделю по субботам.Напомним: 4 июня российская сторона объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Узбекистаном и отменила ограничения на въезд в Россию для узбекистанцев. Тогда заявлялось о запуске поездов с 14 июня, — но УТЙ опровергла эту информацию.Ранее сообщалось о скидках ко Дню независимости до 50% на внутренние поезда, включая "Афросиаб".Читайте также:Uzbekistan Airways рассказали, как можно вернуть деньги за авиабилет
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когда по маршруту ташкент самара запустят пустят еще дополнительный поезд поезда расписание россия рф рф узбекистан по каким дням сколько раз в неделю будет курсировать ходить ездить дата время во сколько сколько стоит билет туда обратно новости заявления узбекистан узбекистон темир йуллари ж д жд сообщение железнодорожное
когда по маршруту ташкент самара запустят пустят еще дополнительный поезд поезда расписание россия рф рф узбекистан по каким дням сколько раз в неделю будет курсировать ходить ездить дата время во сколько сколько стоит билет туда обратно новости заявления узбекистан узбекистон темир йуллари ж д жд сообщение железнодорожное
По маршруту Ташкент — Самара запустили дополнительный поезд
Сейчас между Ташкентом и Самарой курсирует один поезд в неделю.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Компания "Узбекистон темир йуллари
" по просьбам пассажиров запустила еще один состав по маршруту Ташкент — Самара — Ташкент (№ 5 / 6).
Дополнительный поезд начнет курсировать с 1 октября. Состав будет отправляться с вокзала Ташкента по субботам в 19:05 и прибывать в Самару в понедельник вечером. Дорога в 2271 км займет чуть более 49 часов.
Как сообщает компания, в плацкартный вагон билет стоит 1 482 250 сумов, в купейный — 2 298 340 сумов. Цены действительны на 26 августа.
Купить билет можно в железнодорожной кассе или онлайн на сайтае chipta.railway.uz. Дополнительная информация доступна в кассах, справочных бюро и по телефону 1005.
С 23 июня между Ташкентом и Самарой ходит один поезд в неделю. Он выезжает из Ташкента вечером в четверг, а в субботу приезжает в российский город. Обратно состав отправляется в воскресенье.
Помимо Самары, из городов России УТЙ сейчас обслуживает только Волгоград. Туда поезда из столицы Узбекистана отправляются каждую неделю по субботам.
Напомним: 4 июня российская сторона объявила о возобновлении железнодорожного сообщения с Узбекистаном и отменила ограничения на въезд в Россию для узбекистанцев. Тогда заявлялось о запуске поездов с 14 июня, — но УТЙ опровергла эту информацию.
Ранее сообщалось о скидках
ко Дню независимости до 50% на внутренние поезда, включая "Афросиаб".