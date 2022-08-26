https://uz.sputniknews.ru/20220826/sputnik-i-ria-novosti-otrazili-moschnuyu-ddos-ataku-iz-za-rubeja-27509874.html

Sputnik и РИА Новости отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа

Sputnik и РИА Новости отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа

Атака велась из США, Великобритании, Украины, Таиланда.

2022-08-26T17:43+0500

2022-08-26T17:43+0500

2022-08-26T17:44+0500

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Ресурсы Sputnik и РИА Новости отразили сильнейшую хакерскую атаку из-за границы, которая продолжается уже почти сутки, заявили РИА Новости технические специалисты медиагруппы "Россия сегодня"."Атака началась вчера после 18 часов, сейчас все текущие векторы атаки купированы либо нивелированы. Атака велась из многих стран, но в числе основных источников – США, Великобритания, Украина и Таиланд. Много было и из России, вероятно, могли взломать какой-то российский облачный сервис", - сообщил представитель технических служб медиагруппы.Он отметил, что, вероятно, работали те же хакеры, которые уже пытались взломать ресурсы РИА Новости и Sputnik в последний раз."Работали практически по той же схеме, но более глубоко, более изощренно, более подготовленно с учетом прошлых попыток, профессионально и с множеством векторов. Атака шла не только на наши флагманские веб-ресурсы, основная цель была у взломщиков сделать неработоспособной всю IT-инфраструктуру медиагруппы, ее внешних и внутренних сервисов и информационных систем. Очевидно, что все варианты и возможности целенаправленно и тщательно прорабатывались, чтобы максимально достичь поставленной задачи", - добавил специалист.В конце февраля и начале марта сайты Sputnik и РИА Новости во всех странах подвергались массовым атакам хакеров на фоне объявления группой Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, но все попытки взлома специалисты медиагруппы "Россия сегодня" успешно отразили.Читайте также:В Курске задержали агента украинской разведки — видео

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