https://uz.sputniknews.ru/20220826/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-knijnaya-yarmarka--podrobnosti-27485737.html

В Ташкенте пройдет международная книжная ярмарка — подробности

В Ташкенте пройдет международная книжная ярмарка — подробности

В рамках выставки-ярмарки известные авторы и деятели культуры встретятся с посетителями.

2022-08-26T11:00+0500

2022-08-26T11:00+0500

2022-08-26T11:00+0500

культура

ташкент

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книга

книги

автор

культура

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В столице со 2 по 4 ноября пройдет III Ташкентская Международная книжная выставка-ярмарка "Tashkent Book Fest - 2022". Об этом сообщает ИА "Дунё".Так, в мероприятии примут участие международные книгоиздательские и книготорговые компании и организации, зарубежные ассоциации издателей и книгораспространителей, организации, которые занимаются популяризацией и пропагандой чтения среди населения. Также на ярмарке будут представлены информационно-библиотечные учреждения.Известно, что главная цель выставки-ярмарки — это пропаганда чтения, поддержка и развитие литературного наследия стран-участниц, формирование читательской культуры. Кроме этого, в ходе меоприятия будет изучен опыт мировой печатной индустрии и установлены международные связи между книгоиздателями и книгораспространителями, информационно-библиотечными учреждениями и организациями.Помимо прочего, в рамках выставки состоятся презентации различных новинок мира литературы, запланированы встречи с авторами и деятелями культуры, семинары, мастер-классы, книжные конкурсы, акции и тренинги.Читайте также:

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в ташкенте пройдет международная книжная ярмарка подробности когда где в ноябре где проводится как попасть свободный вход платный сколько стоит билет адрес точные даты 2 4 ноября в рамках выставки ярмарки известные авторы и деятели культуры встретятся с посетителями