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Видео: какие выгоды Узбекистану от перестраховочной компании ЕАЭС - экономист
Видео: какие выгоды Узбекистану от перестраховочной компании ЕАЭС - экономист
Холод: как Узбекистан может поддержать евразийский экспорт.
2022-08-26T20:18+0500
2022-08-26T20:18+0500
2022-08-26T20:29+0500
видео
узбекистан
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экономика
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В Чолпон-Ате прошло заседание Евразийского межправительственного совета. На встрече Михаил Мишустин анонсировал создание евразийской перестраховочной компании.Как Узбекистан может поддержать евразийский экспорт? В каких проектах выгодно участвовать республике? На эти и другие вопросы отвечает доктор экономических наук Леонид Холод.Перестраховочная компания, как было заявлено в межправсовете, нацелена на поддержку евразийского экспорта и проектов, реализующихся на территории ЕАЭС. Она будет открыта для участия других стран.Узбекистан имеет от этого самую непосредственную выгоду, отмечает эксперт.Какие сейчас открываются возможности для Узбекистана на газовом рынке ЕАЭС, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании - главное из выступления
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видео смотреть какие выгоды узбекистану от перестраховочной компании еаэс как узбекистан может поддержать евразийский экспорт экономика мнения оценки прогнозы аналитика эксперт экономист леонид холод новости заявления интервью
видео смотреть какие выгоды узбекистану от перестраховочной компании еаэс как узбекистан может поддержать евразийский экспорт экономика мнения оценки прогнозы аналитика эксперт экономист леонид холод новости заявления интервью
Видео: какие выгоды Узбекистану от перестраховочной компании ЕАЭС - экономист
20:18 26.08.2022 (обновлено: 20:29 26.08.2022)
Ташкент продолжает развивать партнерство с ЕАЭС в статусе наблюдателя. Узбекистан может получить неплохие выгоды от участия в перестраховочной компании Союза и на газовом рынке.
В Чолпон-Ате прошло заседание Евразийского межправительственного совета. На встрече Михаил Мишустин анонсировал создание евразийской перестраховочной компании.
Как Узбекистан может поддержать евразийский экспорт? В каких проектах выгодно участвовать республике? На эти и другие вопросы отвечает доктор экономических наук Леонид Холод.
Перестраховочная компания, как было заявлено в межправсовете, нацелена на поддержку евразийского экспорта и проектов, реализующихся на территории ЕАЭС. Она будет открыта для участия других стран.
Узбекистан имеет от этого самую непосредственную выгоду, отмечает эксперт.
"Перестраховочные компании – это необходимый элемент страхового бизнеса, без которого затруднены реализация международных проектов в целом и международная торговля в частности. Целесообразность создания перестраховочной компании в рамках ЕАЭС обусловлена тем, что часть крупных мировых игроков, предоставляющих подобные услуги, по собственной воле уходят с российского рынка или их деятельность затруднена вторичными санкциями. Экономические связи между Россией и Узбекистаном активно развиваются, и учреждение новой перестраховочной компании будет способствовать дальнейшему росту всех направления экономического сотрудничества, в том числе товарооборота между нашими странами", - объясняет Холод.
Какие сейчас открываются возможности для Узбекистана на газовом рынке ЕАЭС, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
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