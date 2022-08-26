https://uz.sputniknews.ru/20220826/video-kakie-vygody-uzbekistanu-ot-perestraxovochnoy-kompanii-eaes----ekonomist--27511996.html

Видео: какие выгоды Узбекистану от перестраховочной компании ЕАЭС - экономист

Видео: какие выгоды Узбекистану от перестраховочной компании ЕАЭС - экономист

Холод: как Узбекистан может поддержать евразийский экспорт.

2022-08-26T20:18+0500

2022-08-26T20:18+0500

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видео

узбекистан

еаэс

экономика

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В Чолпон-Ате прошло заседание Евразийского межправительственного совета. На встрече Михаил Мишустин анонсировал создание евразийской перестраховочной компании.Как Узбекистан может поддержать евразийский экспорт? В каких проектах выгодно участвовать республике? На эти и другие вопросы отвечает доктор экономических наук Леонид Холод.Перестраховочная компания, как было заявлено в межправсовете, нацелена на поддержку евразийского экспорта и проектов, реализующихся на территории ЕАЭС. Она будет открыта для участия других стран.Узбекистан имеет от этого самую непосредственную выгоду, отмечает эксперт.Какие сейчас открываются возможности для Узбекистана на газовом рынке ЕАЭС, смотрите в видеоинтервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании - главное из выступления

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

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