https://uz.sputniknews.ru/20220826/vsu-perebili-poslednyuyu-liniyu-peredachi-elektroenergii-iz-zaporojskoy-aes-na-ukrainu-27502115.html

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на Украину

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на Украину

Теперь поставки электроэнергии на правый берег Днепра невозможны.

2022-08-26T15:45+0500

2022-08-26T15:45+0500

2022-08-26T15:45+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

аэс

электроэнергия

поставки

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Украина перебила последнюю. четвертую линию энергопередачи из Запорожской атомной электростанции. Сейчас поставки туда невозможны, рассказал член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По словам главы ВГА региона, вырабатываемая энергия поступает на территорию двух областей: Запорожской и Херсонской.Перебои с электроснабжением на территории этих регионов появились в четверг из-за короткого замыкания в сети в результате обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Так, на ЗАЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.Напомним: Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:

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всу перебили последнюю линию передачи электроэнергии из запорожской аэс на украину теперь поставки электроэнергии на правый берег днепра невозможны удары по запорожской аэс заэс повреждения какие