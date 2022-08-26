Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220826/vsu-perebili-poslednyuyu-liniyu-peredachi-elektroenergii-iz-zaporojskoy-aes-na-ukrainu-27502115.html
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на Украину
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на Украину
Теперь поставки электроэнергии на правый берег Днепра невозможны.
2022-08-26T15:45+0500
2022-08-26T15:45+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
аэс
электроэнергия
поставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/296/93/2969360_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_9af9c15a60c60afa4bbfd482a9e5cc14.jpg
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Украина перебила последнюю. четвертую линию энергопередачи из Запорожской атомной электростанции. Сейчас поставки туда невозможны, рассказал член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По словам главы ВГА региона, вырабатываемая энергия поступает на территорию двух областей: Запорожской и Херсонской.Перебои с электроснабжением на территории этих регионов появились в четверг из-за короткого замыкания в сети в результате обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Так, на ЗАЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.Напомним: Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/296/93/2969360_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_10637e92bf556e0cbd5c3ea0432813c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
всу перебили последнюю линию передачи электроэнергии из запорожской аэс на украину теперь поставки электроэнергии на правый берег днепра невозможны удары по запорожской аэс заэс повреждения какие
всу перебили последнюю линию передачи электроэнергии из запорожской аэс на украину теперь поставки электроэнергии на правый берег днепра невозможны удары по запорожской аэс заэс повреждения какие

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из Запорожской АЭС на Украину

15:45 26.08.2022
© Sputnik / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2022
© Sputnik / Фалин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Теперь поставки электроэнергии на правый берег Днепра невозможны.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Украина перебила последнюю. четвертую линию энергопередачи из Запорожской атомной электростанции. Сейчас поставки туда невозможны, рассказал член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра. <...> По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает (на Украину — Sputnik), нет физической возможности это делать", — цитирует РИА Новости Рогова.

По словам главы ВГА региона, вырабатываемая энергия поступает на территорию двух областей: Запорожской и Херсонской.
Перебои с электроснабжением на территории этих регионов появились в четверг из-за короткого замыкания в сети в результате обстрелов со стороны ВСУ и пожаров в Энергодаре. Так, на ЗАЭС сработали системы безопасности, два энергоблока оказались отключены от сети. Впоследствии снабжение регионов возобновили.
Напомним: Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Читайте также:
ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0