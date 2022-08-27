https://uz.sputniknews.ru/20220827/1050-letie-abu-rayxona-beruni-otmetyat-v-mejdunarodnom-masshtabe-27519298.html

1050 летие Абу Райхона Беруни отметят в международном масштабе

1050 летие Абу Райхона Беруни отметят в международном масштабе

Появится международная премия имени Абу Райхона Беруни.

2022-08-27T18:54+0500

2022-08-27T18:54+0500

2022-08-27T18:54+0500

общество

премия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал Постановление "О широком праздновании в международном масштабе 1050-летия великого мыслителя и ученого-энциклопедиста Абу Райхона Беруни".Празднование в 2022–2023 годах 1050-летия великого мыслителя и ученого-энциклопедиста Абу Райхона Беруни включено в список международных годовщин ЮНЕСКО.В первую очередь, будет проведен капитальный ремонт и благоустройство территорий памятников и мест, связанных с именем Абу Райхона Беруни, а также наладят международные туристические маршруты "Буюк Беруний мероси".В Берунийском районе Каракалпакстана до конца 2023 года будет построен комплекс Абу Райхона Беруни. Здесь планируется организовать научные, культурные и туристические объекты.Республиканскому центру духовности и просветительства вместе с другими ведомствами предстоит организовать в Каракалпакстане и Хорезмской области международные научно-практические конференции, а в Ташкенте международный форум, посвященный 1050-летию Абу Райхона Беруни.Кроме того в Каракалпакском отделении Академии наук и Хорезмской академии Маъмуна, создадут лабораторию, специализированную на реставрации и консервации объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, музейных экспонатов.Президент поставил задачу создать медиапродукцию и аудиовизуальные произведения. Их предстоит выпустить в эфир в отечественных и зарубежных СМИ, разместить в интернете и социальных сетях, с использование хештега и челленджа.Министерству иностранных дел поручено проработать вопросы учреждения международной премии имени Абу Райхона Беруни, организации мероприятий, посвященных юбилею Абу Райхона Беруни, а также строительству и благоустройству в мемориальных комплексах в зарубежных странах.Читайте также:Ограничения имущественных прав предпринимателей отменят с сентября

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