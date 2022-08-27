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Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде
Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде
В Ашхабаде прошли узбекско-туркменские переговоры.
2022-08-27T10:01+0500
2022-08-27T10:02+0500
политика
узбекистан
саммит
шос
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туркменистан
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана Владимиром Норовым и секретарем Совета безопасности, спецпредставителем президента Узбекистана по внешне­политическим вопросам Абдул­а­зизом Камиловым, прибывшими в Ашхабад, передает РИА Новости.Узбекистанская делегация отметила активную роль Ашхабада в деле продвижения межгосударственного взаимодействия, углубления доверительного политического диалога, как важного фактора создания атмосферы взаимопонимания и поддержки на двустороннем и региональном уровне.Кроме того, подчеркивалось, что "участие президента Сердара Бердымухамедова в качестве почетного гостя в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября текущего года в Самарканде, будет способствовать развитию взаимодействия в решении вопросов региональной безопасности".После совещания, делегация Узбекистана приняла участие в узбекско-туркменских межмидовских консультациях, прошедших в МИД Туркменистана.Читайте также:Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании — главное из выступления
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туркменистан туркмения сердар бердымухамедов делегация узбекистана что обсудили проведение саммита шос в самарканде главное основные ключевые тезисы заявления владимир норов абдулазиз камилов последние актуальные новости ашхабад переговоры совещание узбекско туркменские межмидовские консультации мид узбекистан
туркменистан туркмения сердар бердымухамедов делегация узбекистана что обсудили проведение саммита шос в самарканде главное основные ключевые тезисы заявления владимир норов абдулазиз камилов последние актуальные новости ашхабад переговоры совещание узбекско туркменские межмидовские консультации мид узбекистан

Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде

10:01 27.08.2022 (обновлено: 10:02 27.08.2022)
© ИА "Дунё"Президент Туркмении и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде
Президент Туркмении и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2022
© ИА "Дунё"
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В Ашхабаде состоялся очередной раунд узбекско-туркменских межмидовских консультаций.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана Владимиром Норовым и секретарем Совета безопасности, спецпредставителем президента Узбекистана по внешне­политическим вопросам Абдул­а­зизом Камиловым, прибывшими в Ашхабад, передает РИА Новости.
Узбекистанская делегация отметила активную роль Ашхабада в деле продвижения межгосударственного взаимодействия, углубления доверительного политического диалога, как важного фактора создания атмосферы взаимопонимания и поддержки на двустороннем и региональном уровне.
Кроме того, подчеркивалось, что "участие президента Сердара Бердымухамедова в качестве почетного гостя в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября текущего года в Самарканде, будет способствовать развитию взаимодействия в решении вопросов региональной безопасности".
После совещания, делегация Узбекистана приняла участие в узбекско-туркменских межмидовских консультациях, прошедших в МИД Туркменистана.
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