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Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде
Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде
В Ашхабаде прошли узбекско-туркменские переговоры.
2022-08-27T10:01+0500
2022-08-27T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана Владимиром Норовым и секретарем Совета безопасности, спецпредставителем президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазизом Камиловым, прибывшими в Ашхабад, передает РИА Новости.Узбекистанская делегация отметила активную роль Ашхабада в деле продвижения межгосударственного взаимодействия, углубления доверительного политического диалога, как важного фактора создания атмосферы взаимопонимания и поддержки на двустороннем и региональном уровне.Кроме того, подчеркивалось, что "участие президента Сердара Бердымухамедова в качестве почетного гостя в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября текущего года в Самарканде, будет способствовать развитию взаимодействия в решении вопросов региональной безопасности".После совещания, делегация Узбекистана приняла участие в узбекско-туркменских межмидовских консультациях, прошедших в МИД Туркменистана.Читайте также:Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании — главное из выступления
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туркменистан туркмения сердар бердымухамедов делегация узбекистана что обсудили проведение саммита шос в самарканде главное основные ключевые тезисы заявления владимир норов абдулазиз камилов последние актуальные новости ашхабад переговоры совещание узбекско туркменские межмидовские консультации мид узбекистан
Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде
10:01 27.08.2022 (обновлено: 10:02 27.08.2022)
В Ашхабаде состоялся очередной раунд узбекско-туркменских межмидовских консультаций.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана Владимиром Норовым и секретарем Совета безопасности, спецпредставителем президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазизом Камиловым, прибывшими в Ашхабад, передает РИА Новости
.
Узбекистанская делегация отметила активную роль Ашхабада в деле продвижения межгосударственного взаимодействия, углубления доверительного политического диалога, как важного фактора создания атмосферы взаимопонимания и поддержки на двустороннем и региональном уровне.
Кроме того, подчеркивалось, что "участие президента Сердара Бердымухамедова в качестве почетного гостя в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября текущего года в Самарканде, будет способствовать развитию взаимодействия в решении вопросов региональной безопасности".
После совещания, делегация Узбекистана приняла участие в узбекско-туркменских межмидовских консультациях, прошедших в МИД Туркменистана.