https://uz.sputniknews.ru/20220827/berdymuxamedov-i-delegatsiya-uzbekistana-obsudili-provedenie-sammita-shos-v-samarkande-27519768.html

Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде

Бердымухамедов и делегация Узбекистана обсудили проведение саммита ШОС в Самарканде

В Ашхабаде прошли узбекско-туркменские переговоры.

2022-08-27T10:01+0500

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политика

узбекистан

саммит

шос

самарканд

туркменистан

переговоры

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Узбекистана Владимиром Норовым и секретарем Совета безопасности, спецпредставителем президента Узбекистана по внешне­политическим вопросам Абдул­а­зизом Камиловым, прибывшими в Ашхабад, передает РИА Новости.Узбекистанская делегация отметила активную роль Ашхабада в деле продвижения межгосударственного взаимодействия, углубления доверительного политического диалога, как важного фактора создания атмосферы взаимопонимания и поддержки на двустороннем и региональном уровне.Кроме того, подчеркивалось, что "участие президента Сердара Бердымухамедова в качестве почетного гостя в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября текущего года в Самарканде, будет способствовать развитию взаимодействия в решении вопросов региональной безопасности".После совещания, делегация Узбекистана приняла участие в узбекско-туркменских межмидовских консультациях, прошедших в МИД Туркменистана.Читайте также:Мишустин объявил о создании Евразийской перестраховочной компании — главное из выступления

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