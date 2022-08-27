https://uz.sputniknews.ru/20220827/kak-pravilno-upotreblyat-smetanu-obyasnila-vrach-27517929.html
Как правильно употреблять сметану, объяснила врач
Как правильно употреблять сметану, объяснила врач
Сколько сметаны можно съедать без вредных последствий для здоровья.
2022-08-27T08:00+0500
2022-08-27T08:00+0500
2022-08-27T10:03+0500
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Многие считают, что сметана – гораздо более полезная заправка для салата, чем майонез. Но употребление данного кисломолочного продукта может привести к нежелательному набору веса, сообщила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова."Сметана считается довольно калорийным продуктом. Необходимо знать, что добавление сметаны в пищу сильно увеличивает ее жирность. Так что, если регулярно и в больших количествах есть сметану, то это может спровоцировать ожирение", – объяснила специалист.Употребляя сметану, следует соблюдать определенную систему, отметила врач."Надо в день употреблять две-три порции молочных продуктов. Например, две столовые ложки сметаны – это порция, стакан молока – порция, 50 граммов сыра – порция, 175 граммов йогурта – это тоже порция. Вы должны выбирать продукты, которые вам нравятся, и одним из них может быть сметана. Важно только, чтобы эти две-три порции в день не состояли исключительно из сметаны", – добавила Нефедова.Читайте также:Когда вода становится ядом
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как правильно употреблять сметану врач советы рекомендации диетолога врача нутрициолога сколько можно в день съедать есть кушать сметаны сметана польза и вред полезные свойства вредные здоровье здоровое питание зож зож кисломолочные продукты похудение как похудеть как держать вес ожирение не поправиться потолстеть
как правильно употреблять сметану врач советы рекомендации диетолога врача нутрициолога сколько можно в день съедать есть кушать сметаны сметана польза и вред полезные свойства вредные здоровье здоровое питание зож зож кисломолочные продукты похудение как похудеть как держать вес ожирение не поправиться потолстеть
Как правильно употреблять сметану, объяснила врач
08:00 27.08.2022 (обновлено: 10:03 27.08.2022)
Диетолог дала рекомендации, сколько сметаны можно съедать без вредных последствий для здоровья.
Многие считают, что сметана – гораздо более полезная заправка для салата, чем майонез. Но употребление данного кисломолочного продукта может привести к нежелательному набору веса, сообщила в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
"Сметана считается довольно калорийным продуктом. Необходимо знать, что добавление сметаны в пищу сильно увеличивает ее жирность. Так что, если регулярно и в больших количествах есть сметану, то это может спровоцировать ожирение", – объяснила специалист.
Употребляя сметану, следует соблюдать определенную систему, отметила врач.
"Надо в день употреблять две-три порции молочных продуктов. Например, две столовые ложки сметаны – это порция, стакан молока – порция, 50 граммов сыра – порция, 175 граммов йогурта – это тоже порция. Вы должны выбирать продукты, которые вам нравятся, и одним из них может быть сметана. Важно только, чтобы эти две-три порции в день не состояли исключительно из сметаны", – добавила Нефедова.