https://uz.sputniknews.ru/20220827/kak-pravilno-upotreblyat-smetanu-obyasnila-vrach-27517929.html

Как правильно употреблять сметану, объяснила врач

Как правильно употреблять сметану, объяснила врач

Сколько сметаны можно съедать без вредных последствий для здоровья.

2022-08-27T08:00+0500

2022-08-27T08:00+0500

2022-08-27T10:03+0500

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Многие считают, что сметана – гораздо более полезная заправка для салата, чем майонез. Но употребление данного кисломолочного продукта может привести к нежелательному набору веса, сообщила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова."Сметана считается довольно калорийным продуктом. Необходимо знать, что добавление сметаны в пищу сильно увеличивает ее жирность. Так что, если регулярно и в больших количествах есть сметану, то это может спровоцировать ожирение", – объяснила специалист.Употребляя сметану, следует соблюдать определенную систему, отметила врач."Надо в день употреблять две-три порции молочных продуктов. Например, две столовые ложки сметаны – это порция, стакан молока – порция, 50 граммов сыра – порция, 175 граммов йогурта – это тоже порция. Вы должны выбирать продукты, которые вам нравятся, и одним из них может быть сметана. Важно только, чтобы эти две-три порции в день не состояли исключительно из сметаны", – добавила Нефедова.Читайте также:Когда вода становится ядом

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