https://uz.sputniknews.ru/20220827/lavrov-raskryl-napravlenie-vneshnepoliticheskogo-kursa-rossii-27527510.html
Лавров раскрыл направление внешнеполитического курса России
Лавров раскрыл направление внешнеполитического курса России
Глава МИД РФ сообщил о миролюбивом характере внешней политики России.
2022-08-27T17:32+0500
2022-08-27T17:32+0500
2022-08-27T17:32+0500
россия
сергей лавров
мид рф
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости."Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", — сказал он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.По словам дипломата, Россия "остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, суверенного равенства государств — и больших, и малых"."Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем навязываемый "коллективным Западом" во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", — добавил министр.Он отметил, что за последнюю четверть века на международной арене произошли "действительно тектонические сдвиги", сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке.Резюмируя выступление, Лавров сделал вывод, что "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.Читайте также:Sputnik и РИА Новости отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа
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сергей лавров заявления раскрыл направление внешнеполитического курса россии миролюбивая внешняя политика новости запад казань выступление
сергей лавров заявления раскрыл направление внешнеполитического курса россии миролюбивая внешняя политика новости запад казань выступление
Лавров раскрыл направление внешнеполитического курса России
Глава МИД РФ сообщил о миролюбивом характере внешней политики России.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости
.
"Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", — сказал он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.
По словам дипломата, Россия "остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, суверенного равенства государств — и больших, и малых".
"Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем навязываемый "коллективным Западом" во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", — добавил министр.
Он отметил, что за последнюю четверть века на международной арене произошли "действительно тектонические сдвиги", сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке.
Резюмируя выступление, Лавров сделал вывод, что "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.