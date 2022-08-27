https://uz.sputniknews.ru/20220827/lavrov-raskryl-napravlenie-vneshnepoliticheskogo-kursa-rossii-27527510.html

Лавров раскрыл направление внешнеполитического курса России

Лавров раскрыл направление внешнеполитического курса России

Глава МИД РФ сообщил о миролюбивом характере внешней политики России.

2022-08-27T17:32+0500

2022-08-27T17:32+0500

2022-08-27T17:32+0500

россия

сергей лавров

мид рф

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости."Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня", — сказал он, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани.По словам дипломата, Россия "остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего, суверенного равенства государств — и больших, и малых"."Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу. Одновременно категорически отвергаем навязываемый "коллективным Западом" во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах", — добавил министр.Он отметил, что за последнюю четверть века на международной арене произошли "действительно тектонические сдвиги", сформировались и все активнее заявляют о себе сильные, самостоятельные игроки в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке.Резюмируя выступление, Лавров сделал вывод, что "современный мир объективно многополярен" и эту геополитическую реальность невозможно игнорировать.Читайте также:Sputnik и РИА Новости отразили мощную DDoS-атаку из-за рубежа

россия

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